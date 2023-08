Breil, il duro intervento della Gendarmerie sul treno verso Cuneo: sgomberata una famiglia ivoriana [VIDEO]

Attimi di tensione ieri (martedì 22 agosto) sul treno 22964 di Trenitalia partito alle 18.49 da Ventimiglia e diretto a Cuneo: i passeggeri hanno infatti assistito a un dibattito molto acceso tra un gruppo di membri della Gendarmerie Nationale e una famiglia di ivoriani.



I fatti si sono tenuti durante la sosta alla stazione di Breil, quando quattro gendarmi sono entrati sul treno per la routine del controllo dei documenti. La famiglia – composta da una donna, un uomo giovane e un bimbo – sono stati invitati a scendere perché sprovvisti dei documenti per entrare in territorio francese: la donna, però, ha mostrato dei documenti della CRI in suo possesso che permettono il movimento legale in Italia ed essendo loro su un treno italiano e diretti a Limone si sono rifiutati di scendere.



I toni della discussione si sono alzati rapidamente e ai gendarmi si sono uniti alcuni uomini con divisa protettiva “Genermerie India 14/6”. Il resto dei passeggeri ha iniziato ad allarmarsi, e a riprendere con i propri cellulari le immagini che riportiamo qui sotto (realizzate dal giornalista cuneese Paolo Bogo).

Attenzione, le immagini potrebbero urtare la sensibilità di alcuni.





Il treno è rimasto fermo per circa mezz’ora. I gendarmi hanno fatto spostare i passeggeri vicini alla famiglia ivoriana e poterla sgomberare ma hanno trovato resistenza (non solo dall'uomo e dalla donna ma anche, in maniera vocale, dagli altri passeggeri): a quel punto uno di loro ha iniziato a dialogare in maniera più distesa con il resto dei presenti.

La vicenda si è conclusa quando gli ivoriani hanno deciso, comunque, di scendere dal vagone.