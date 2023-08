Calcio, Under 17: sorteggiati i gironi del torneo "Alba dei campioni"

Si è tenuto questa mattina il sorteggio della fase a gironi della seconda edizione di Alba dei Campioni, il torneo di calcio organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro – in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D. A R.L., ASD Alba Calcio e ASD Albese Calcio – e con il prezioso supporto e il patrocinio del Comune di Alba, Comune di Cuneo, Comune di Mondovì, Regione Piemonte e con il contributo di Fondazione CRC.



Alla manifestazione, che si disputerà dal 30 agosto al 2 settembre ad Alba, Cuneo e Mondovì, parteciperanno le giovani promesse di AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, Juventus FC, SSC Napoli e Torino FC. Un grande evento calcistico che vedrà scendere in campo le formazioni under 17 di sei squadre tra le più importanti del panorama calcistico italiano. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica e promuovere i valori dello sport.

"Un evento di altissimo livello, nato ad Alba e che cresce nella volontà di fare rete con tutto il territorio della provincia di Cuneo - dichiara il sindaco di Mondovì Luca Robaldo con l'assessore allo Sport e Manifestazioni Alessandro Terreno -. Crediamo in questa iniziativa sia per l'importanza delle squadre partecipanti sia per l'aspetto legato al sostegno delle iniziative benefiche. Ringraziamo l’associazione "Alba dei Campioni" per la collaborazione insieme alla Fondazione "Gianluca Vialli e Massimo Mauro". La risposta più bella è vedere come le tre associazioni e società sportive calcistiche di Mondovì stiano collaborando sinergicamente per la buona riuscita della kermesse, è davvero gratificante".



Di seguito, l’esito del sorteggio:

- GRUPPO A

Atalanta BC

Juventus FC

AC Milan



- GRUPPO B

FC Internazionale Milano

SSC Napoli

Torino FC



I team del gruppo A saranno impegnati nello Stadio Comunale Piero Grasso di Mondovì:

• Atalanta BC – AC Milan, il 30.08 alle ore 10.30

• Juventus FC – Atalanta BC, il 30.08 alle ore 18.30

• AC Milan – Juventus FC, il 31.08 alle ore 17.00



Le squadre del gruppo B nello Stadio Comunale Fratelli Paschiero di Cuneo:

• Torino FC – SSC Napoli, il 30.08 alle ore 10.30

• FC Internazionale Milano – Torino FC, il 30.08 alle ore 18.30

• SSC Napoli – FC Internazionale Milano, il 31.08 alle ore 17.00





L’1 e il 2 settembre, presso lo Stadio San Cassiano Augusto Manzo di Alba, si disputeranno rispettivamente le semifinali e la finale del torneo.



Per assistere alle partite, l’ingresso sarà gratuito per i ragazzi che non hanno compiuto 14 anni mentre si è stabilito un prezzo del biglietto dal valore simbolico di 5 euro per gli over 14.



Il 2 settembre alle 10:30, presso il Teatro Sociale di Alba, si terrà il Convegno Incontro Fair Play tra giovani talenti e le leggende del calcio. Riflessione sull'integrità e i valori dello sport, non trascurabili per chi vuole essere un campione nello sport e nella vita. Insieme a Massimo Mauro, partendo da alcune quotes del libro “Goals” di Gianluca Vialli, alcuni ex campioni racconteranno le loro esperienze nelle giovanili, l’emozione del passaggio in prima squadra e della prima figurina Panini. Ingresso libero ed aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.



Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha devoluto oltre 4.200.000 euro alla Ricerca sulla SLA e alla cura e prevenzione del Cancro.



Il programma del torneo:

• 30 agosto: fase a gironi a Cuneo e Mondovì (partite alle 10:30 e alle 18:30)

• 31 agosto: fase a gironi a Cuneo e Mondovì (partite alle 17:00)

• 1 settembre: semifinali ad Alba (partite alle 17:00 e alle 19:30)

• 2 settembre: convegno al Teatro Sociale di Alba alle 10:30

• 2 settembre: finale ad Alba alle 17:30