Vigne per sognare, volare e degustare

C'è un luogo dove è possibile volare leggeri sopra un antico paesaggio terrazzato, attendere il tramonto in vigna sorseggiando calici profumati e addormentarsi in comodi letti tra i filari osservando le stelle. Questo succede a Pomaretto, nel cuore della Val Germanasca, a pochi chilometri da Torino: terra del vino eroico Ramìe, dove la tradizione è stata interpretata per offrire ai turisti emozioni autentiche ed esperienze rigeneranti.

Alla zipline ' Il volo del Dahu ' che da anni permette ai turisti di sorvolare le vigne eroiche respirando a pieni polmoni l’aria fresca di montagna, quest'anno si aggiunge un'altra esperienza: il 'Ramìe Glamping': il campeggio glamour in casette in legno locale costruite proprio sui terrazzamenti della montagna, tra i filari.

Il punto di riferimento del 'glamping' è il 'Ciabot': un antico ricovero degli attrezzi, finemente ristrutturato e trasformato in un locale dove è possibile assaporare vini e prodotti tipici locali, specializzato in apericene. Proprio al 'Ciabot' vengono consegnate le lanterne che permettono ai turisti di raggiungere le loro casette in legno dove passare la notte. Un'esperienza unica in natura, dunque, ma senza rinunciare alla comodità.

Per foto e informazioni consulta la pagina Fb Vivi Pomaretto

Per informazioni sui pacchetti turistici che prevedono 'Volo del Dahu' + Ramìe Glamping contattare il numero: 349 1889748 (Nicoletta)