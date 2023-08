A Entracque la terza edizione di "Valle Gesso on Focus"

Per l’edizione 2023 del “Valle Gesso on Focus”, che si svolgerà il 2 settembre Presso il Centro informazioni Enel Green Power a Entracque (Cn), gli interventi degli speaker si concentreranno sul tema “sicurezza”, nel senso più ampio del termine. Dalla sicurezza stradale, a quella digitale, da quella ambientale a quella sportiva, con l’intento di sensibilizzare e informare.

L’evento è gratuito e aperto a tutti e ci si può prenotare fino al 24 agosto, tramite la piattaforma Eventbrite a questo link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-valle-gesso-on-focus-iii-edizione-609539477987

In questa occasione, si alterneranno sei speaker: Francesco Giraudo, Accompagnatore Cicloturistico e Naturalistico; Fabio Pellegrino della Fondazione Michele Scarponi; Cinzia Fucarino, Digital Coach e Marketing & Social Media manager; Mauro Fissore, Responsabile della Vigilanza delle Aree Protette Alpi Marittime; Cristiano Bastonero, International Ski Instructor e Tecnico del Soccorso Alpino della Valle Gesso e James Beauchamp, Servizio vigilanza delle Aree Protette Alpi Marittime

“Valle Gesso on focus” è un progetto che nasce in vista del coinvolgimento e della sensibilizzazione dei cittadini, ma che in realtà presenta un duplice obiettivo: organizzare un evento sul territorio in grado di includere in modo diretto la comunità e dare inizio ad un programma di cooperazione fra gli abitanti dei diversi paesi e della stessa vallata.

L’idea che è stata alla base dell’evento è quella di organizzare dei Focus Group itineranti grazie ai quali si potrà discutere di diverse tematiche legate al tema portato avanti nel 2023 dall’associazione, quello della sicurezza.

“Come volontari - spiegano gli organizzatori - vogliamo lavorare per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza e sulla cultura della sostenibilità, in particolare le giovani generazioni.

Crediamo che solo attraverso un impegno costante nell’educazione e nell’informazione sia possibile favorire un cambiamento nei comportamenti e nelle scelte degli stili di vita capaci di creare un futuro migliore, più ricco, più sicuro, sano ed equo per tutti. La nostra azione educativa propone un percorso duraturo in grado di accompagnare la persona e le comunità nella scelta di comportamenti “sicuri e sostenibili” in ogni settore e momento della vita civile.

Programma:

11:00 - 11:25 Primo talk sulla Sicurezza stradale con Francesco Giraudo, accompagnatore cicloturistico e naturalistico che parlerà dell’importanza del rispetto in strada e di come viaggiare sicuri

11:25 - 11:50 Secondo talk ancora sulla sicurezza stradale con Fabio Pellegrino. In rappresentanza della Fondazione Michele Scarponi, parlerà dell’importanza di dar vita alle strade per le persone, di come è possibile creare una strada sicura per tutti, a partire dai più fragili e di come, ognuno di noi, possa intervenire per rendere la strada “un posto sicuro”.

12:30 - 12:55, terzo talk sicurezza digitale con Cinzia Fucarino. Con la coach si approfondiranno tutte le buone pratiche di comportamento digitale quando siamo in outdoor, di come il mondo di Internet può rendere le nostre avventure nella natura migliori.

14:30 - 14:55, Quarto talk sicurezza ambientale con Mauro Fissore. Si esplorerà il mondo vegetale e animale, soprattutto riguardo a piante ed animali pericolosi, tra leggende e realtà.

15:00 - 15:25, quinto talk sulla sicurezza sportiva con Cristiano Bastonero. Si affronterà il tema delle escursioni in sicurezza, per tutti gli appassionati di trekking, escursionismo e sport in montagna

15:30 - 16:00 sesto talk, sicurezza sportiva con James Beauchamp. Un momento di confronto sui rischi e pericoli che si possono incontrare mentre si pratica sport ad alta quota e di come sia necessario imparare a conoscere la natura, per escursioni in sicurezza.

L’evento terminerà alle 16. Sono previste pause di networking e focus group tra un talk e l’altro. L’evento è gratuito e verrà offerto il pranzo e l’aperitivo.

La manifestazione avrà il sostegno della Fondazione CRC. Partner dell’evento Aree Protette Alpi Marittime, Fondazione Michele Scarponi, Montura, Bar-Ristorante "SPADA REALE" - Comune di Roaschia.