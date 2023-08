Saluzzo, il 30 agosto arriva Marco Paolini con lo spettacolo “Antenati. The grave party”

La Green Community Terre del Monviso, in collaborazione con Attraverso Festival 2023, ospiterà a Saluzzo l’attore, autore e regista Marco Paolini.

L’appuntamento rientra nel calendario di incontri che gli amministratori locali hanno fissato per sensibilizzare la comunità delle Terre del Monviso sul tema della sostenibilità ambientale.

Mercoledì 30 agosto alle 21, Paolini porterà in scena lo spettacolo “Antenati. The grave party” con: musiche di Fabio Barovero, luciaio Michele Meschalchin, fonico Piero Chinello, direzione tecnica di Marco Busetto e produzione di Michela Signori per Jolefilm.

Quello del noto regista veneto, da sempre attento ai cambiamenti della società e dell’ambiente, sarà «un incontro fuori dal comune, un sogno organizzato e fantastico dentro il nostro genoma che contiene le tracce dell’evoluzione della nostra specie».

L’intento è quello di immaginare cosa succederebbe se convocassimo i nostri avi per una riunione di famiglia e condividessimo con loro le nostre preoccupazioni sui danni irreversibili al pianeta verso cui ci stiamo dirigendo.

Antenati è uno spettacolo legato al progetto “La Fabbrica del Mondo”, trasmesso a gennaio 2022 da Rai 3, che tratta gli stessi argomenti e le stesse storie di quest’ultimo. I temi di fondo sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica, dove i fatti e i problemi del presente si legano a quelli del passato attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni.

L’appuntamento è a pagamento. I biglietti sono disponibili online sul circuito Mailticket: https://www.mailticket.it/manifestazione/2Y36/marco-paolini-attraverso-festival-2023