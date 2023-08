Sonia De Castelli ai 1500 metri di Pian Munè di Paesana

Ultima domenica di agosto in musica al Rifugio Pian Munè, con l’energia e la bravura di Sonia De Castelli, accompagnata da Enzo. È il secondo appuntamento con Sonia e la sua voce, per ballare e divertirsi in questo fine agosto di bel tempo e caldo davvero estivo.



Il luogo lo conoscete già. Si tratta del Rifugio Pian Munè, a quota 1535m, comodamente raggiungibile in auto a 15 minuti da Paesana. Un comodo parcheggio per le auto adiacente al rifugio e la scelta per il pranzo tra l’accogliente sala interna oppure la panoramica terrazza esterna.



Il pranzo al rifugio propone la scelta tra due Menù: Menù Semplice a 18 euro con antipasto e portata a scelta tra le polente, i primi o i secondi oppure Menù Degustazione a 26 euro con antipasto, primo e secondo. L’orario del pranzo è a scelta tra le ore 12, le ore 13 o le ore 14.

La prenotazione del tavolo si effettua ai numeri 0175518029 oppure 3286925406 (anche via messaggio whatsapp).