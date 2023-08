Buttieri (FdI): “Piena stima e fiducia all’operato del ministro Crosetto”

“Il Generale di Divisione Roberto Vannacci è stato avvicendato nel suo incarico dal Generale di Divisione Massimo Panizzi, suo superiore diretto lungo la catena gerarchica. Il Generale Panizzi, nel mantenere le funzioni di Comandante dell'Area Territoriale del Comando delle Forze Operative Terrestri, ha assunto anche il comando dell'Istituto Geografico Militare di Firenze”.

È quando si legge in una nota dello Stato maggiore dell'Esercito.

“Il provvedimento, di natura amministrativa, è di piena e specifica competenza del Vertice della Forza Armata, ai sensi dell'art. 95 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare (D.P.R. 90 del 2010) ed è stato adottato per tutelare sia l'Esercito sia il Generale Vannacci, sovraesposto mediaticamente dalla vicenda legata al suo libro. Va infatti considerato che al Comandante dell'Istituto Geografico Militare è anche attribuita la responsabilità territoriale e la gestione dei rapporti tra Esercito, autorità ed istituzioni locali. Parallelamente è stata avviata un'inchiesta volta all'accertamento dei fatti; atto dovuto ai sensi degli artt. 552 e 553 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare”.

Se per l’Esercito la vicenda è chiusa, non così per la politica dove il caso Vannacci-Crosetto continua a tenere banco.

Dalle federazioni regionale e provinciale di Fratelli d’Italia non è giunta fino a questo momento alcuna nota, così come non si registrano prese di posizione nemmeno da parte della deputata cuneese Monica Ciaburro, che pure è vicepresidente della Commissione Difesa a Montecitorio, in qualche modo dunque a diretto contatto col ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’unico a rompere il fronte del silenzio del partito è il saviglianese Marco Buttieri, dirigente provinciale e vicepresidente dell’Atc Piemonte Sud.

Buttieri, insieme a Valerio Oderda, sindaco di Racconigi fa parte del primo nucleo cuneese di FdI, i cosiddetti “crosettiani della prima ora”.

Entrambi, non avendo avuto precedenti militanze in Alleanza Nazionale e – per evidenti ragioni anagrafiche – nel Movimento Sociale, sono “laicamente” liberi e meno condizionati da retaggi ideologici passati.

Afferma Buttieri: “Conoscendo da tanti anni Guido Crosetto non posso pensare che le sue dichiarazioni siano frutto di una gaffe o un atto da dilettante allo sbaraglio. Chi pensa questo evidentemente non lo conosce. Crosetto è un politico esperto, che ha alto il senso delle istituzioni. Ritengo che se ha assunto una decisione di questo tipo lo ha fatto perché avrà avuto a disposizione informazioni maggiori e più precise di quelle che leggiamo in questi giorni sui giornali. La posizione assunta e la finalità – commenta Buttieri – sono estremamente chiare: il bene delle nostre Forze Armate e insieme a questo la difesa delle istituzioni del Paese nel rispetto delle sue regole fondamentali, a partire dalla Costituzione che la sinistra brandisce come una clava solo quando le fa comodo. Ho acquistato il libro – aggiunge ancora - perché voglio leggerlo e farmi un’opinione personale sulla vicenda. Non ho motivo di ritenere che il generale in questione non sia una persona competente e per bene, ma proprio per questo chi ha ruoli di responsabilità deve essere maggiormente prudente. Ciò detto – conclude Buttieri – esprimo la mia ferma stima e totale fiducia nei confronti dell’amico ministro Guido Crosetto”.