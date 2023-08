Esecuzione di Bartolomeo Vanzetti, delegazione di +Europa depone un mazzo di fiori sulla sua tomba

"Riteniamo che sia fondamentale ricordare le figure di Sacco e Vanzetti, non ricordati come dovrebbero e spesso non presenti nemmeno nei programmi scolastici - ha dichiarato Flavio Martino, Coordinatore regionale di +Europa -. Il loro vissuto è di estrema attualità anche nel nostro Paese, e mette insieme le battaglie contro il razzismo e l'intolleranza, la pena di morte, la giustizia giusta. Ci prendiamo l'impegno di commemorare ogni anno queste due figure e sollecitiamo le istituzioni a fare di piú, anche in vista del centenario dell'esecuzione. - conclude -."