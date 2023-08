Mondovì: è Giuseppe Cappotto il nuovo dirigente del "Cigna-Baruffi-Garelli"

Sarà il professor Giuseppe Cappotto, cuneese, a sostituire Giacomo Melino alla guida – come dirigente scolastico - dell’istituto ‘Cigna-Baruffi_Garelli’ di Mondovì.



Ex professore all’istituto ‘Bianchi Virginio’ di Cuneo, insegnava pianoforte ed era vicepreside da ormai quattro anni. Martedì 20 giugno è stato salutato in un momento comunitario di commozione e felicità. A sostituirlo al fianco del presidente Carlo Garavagno il professor Flavio Becchis, collega di Cappotto.



Oltre a essere, ovviamente, maestro di musica è musicista, direttore di coro e compositore: dirige il coro della società corale Città di Cuneo.



Prenderà ufficialmente servizio a partire dal 1° settembre prossimo.

"Ho scelto la scuola ben sapendo l'impegno che richiede il ruolo del dirigente scolastico, ma è una bellissima scuola che funziona da molti anni, con un corpo docente agguerrito e compatto. E' un onore e un prestigio, e ringrazio chiunque mi stia mandando messaggi di stima, ma è un ruolo che intrpreto anche come un servizio. Non vedo l'ora di conoscere da vicino la struttura e di fare del mio meglio per continuare a farla crescere ancora, assieme ai ragazzi".