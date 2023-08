"Jack, un tipo sBALLAto" è la rockstar in rotoballe che domina la rotatoria di Sant'Albano

Prima è stata la volta di Chicco il galletto (anche se non fu davvero la prima composizione: qualcuno sicuramente ricorderà Ciccio e Fiocco...), poi venne il papero bianco e arancio in staffe metalliche.

A Natale apparve l'albero in legno riciclato, ma in questa torrida estate santalbanese l'estro artistico di Luigi Panero è tornato alle origini con la rock star Jack, in rotoballe e materiale di recupero, che dall'inizio di agosto fa bella mostra di sé al "solito posto", nei pressi della rotatoria sulla Strada Provinciale 3 in ingresso al paese.