Ufficializzati i numeri di maglia del Cuneo Granda Volley per la stagione 23-24

Dal 2 di Scola al 21 di Molinaro, le scelte delle biancorosse tra conferme e novità

Svelati i numeri di maglia della Cuneo Granda Volley per la stagione 23/24 tra conferme, ritorni al passato e qualche novità.



Non cambiano Signorile (13), Hall (14), Enweonwu (12), Scola (2), Ferrario (6), Kubik (10), Scognamillo (15). Stigrot torna all'8 vestito al debutto in Italia a Roma, Sylves al 7 dell'esperienza a Nantes, Thior al 4 già portato nei primi anni del settore giovanile, mentre Haak sceglie il 17 già suo nella nazionale svedese. Adelusi opta per il 9 con cui sta ben figurando in Nazionale ai Mondiali Under 21 in Messico, Molinaro inverte le cifre del suo storico 12 e approda al 21, per Tanase c'è il 5.



Ecco l'elenco completo:

2 Francesca Scola

4 Saly Alma Thior

5 Alice Tanase

6 Federica Ferrario

7 Amandha Sylves

8 Lena Stigrot

9 Anna Adelusi

10 Madison Kubik

12 Terry Enweonwu

13 Noemi Signorile

14 Anna Hall

15 Serena Scognamillo

17 Anna Haak

21 Beatrice Molinaro