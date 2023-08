Dal 15 settembre via alla lotta allo smog (e i divieti) della Regione. Calderoni: "Serviva più programmazione"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata alla nostra redazione dal sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.



Una brutta sorpresa attende i piemontesi al rientro dalle ferie, ovvero il divieto di circolazione dal 15 settembre per i veicoli diesel fino a euro 5, a benzina fino a euro 2 e a gpl/metano euro 1.



Da sempre facciamo ogni sforzo nei paesi e nelle città che amministriamo per combattere l'inquinamento, ma questa decisione della giunta Cirio mette solo in difficoltà i cittadini. Bandire le auto diesel fino all'EURO 5, infatti, significa doversi disfare dei mezzi prodotti fino al 2014.



La lotta allo smog si poteva e si può fare con maggior programmazione: incentivando l’ammodernamento del parco veicoli, certo, ma anche garantendo un trasporto pubblico efficiente. In Piemonte invece, che è tra le aree più inquinate del continente, investimenti sul tpl col contagocce e record di linee ferroviarie sospese o chiuse. Una politica ancor più inspiegabile a fronte degli ingenti investimenti Europei col Next Generation EU e nazionali con il PNRR.



Non si può certo andare avanti con provvedimenti improvvisati scaricati sui comuni e che penalizzano la gran parte della popolazione già fiaccata da una inflazione galoppante, un aumento dei prezzi dei carburanti incontrollato ed il rischio di una recessione alle porte.



Questa decisione è l’ennesima conferma della totale assenza di strategia e politiche ambientali della giunta Cirio e della mancanza di visione ed investimenti in mobilità alternativa. A fronte di tutto ciò suono ancora più ridicolo il grido di battaglia contro l’Europa del ministro Salvini che, non dimentichiamo, occupava posizioni rilevanti già nei governi Conte e Draghi.