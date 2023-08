Corsi, iniziative e voglia di condividere. Inaugurato a Narzole il centro culturale AnzianInsieme

Il programma dei corsi è ancora tutto da decidere e da scrivere, ma l'energia che si respira nel nuovo centro culturale AnzianInsieme di Narzole è tanta. "Avevamo bisogno di un luogo per passare del tempo insieme e per giocare a carte", ci spiega una delle organizzatrici. Le prospettive, però, ora si sono ampliate. "Le persone potenzialmente interessate sono una sessantina, la nostra idea è quella di fare corsi, laboratori, iniziative, coinvolgendo tutti nelle decisioni".

Si partirà sicuramente dai corsi di ginnastica, forse da lezioni di ballo occitano e dell'Università della Terza Età. Mercoledì 30 agosto ci sarà il primo incontro nel Palazzo Balocco (entrata dai gardini) per tesserarsi e condividere le idee per il calendario. Concludono gli organizzatori: "Sarà soprattutto un'occasione per stare insieme e per preparare la stagione del Centro. Le cose che si vorrebbero fare sono fin troppe, alcuni anziani hanno chiesto anche l'acquisto di un biliardo".