Diano tira fuori il suo spirito "Servaj": il 9 e il 10 settembre ospita il festival della natura

Servaj, il “selvatico” piemontese, è un modo di essere della natura e delle persone, un modo di fare spontaneo e libero. Il 9 e 10 settembre Diano ospiterà un festival all’insegna della natura e del rapporto che ha questa con l’uomo, (ri)scoprendo flora e fauna, osservando e dialogando con il paesaggio, in una due giorni di esperienze legate all’outdoor e al prendersi cura dei luoghi. La rassegna si svolgerà presso la Tenuta di “Spianamento San Sebastiano” a pochi passi dal centro.

Servaj è un evento culturale fatto da due giorni di talk, attività outdoor, mercatini, laboratori, concerti e spettacoli teatrali. Una festa di Langa, dove ballare e cantare, incontrarsi e condividere, leggere e ascoltare, perdendosi nel paesaggio. Un progetto che prende le mosse e vuole dare continuità all’iniziativa di “Langa del Sole”, recupero architettonico e valorizzazione territoriale, e dal progetto di “Resté: la narrazione territoriale e la scoperta del patrimonio attraverso la figura del conte Rangone” sviluppato con la Parrocchia di Rodello, i Comuni di Montelupo Albese e Rodello.

Spiega il sindaco di Diano Ezio Cardinale: "Con l’inaugurazione della seconda edizione del Servaj festival del 9 settembre 2023, si avrà l’occasione di scoprire, all'ingresso del compendio una targa dedicata a Babetta, Maria Barbara Cardone, che ha donato il compendio al Comune. La benefattrice verrà ricordata, inoltre, con "Il premio Babetta" che sarà consegnato alla scrittrice e conduttrice televisiva Camila Raznovich, persona sensibile alle tematiche ambientali e sociali così come lo era Babetta. Direi, dalle "Falde del Kilimangiaro” a Diano d'Alba... Il premio consisterà in una donazione all'Ospedale pediatrico "Gaslini" con cui Babetta aveva un forte legame per la sua dedizione all'infanzia fragile e bisognosa".

Continua il primo cittadino, a proposito del Servaj: "Poi ci saranno cavalli, con il battesimo della sella, falchi e altri rapaci da incontrare e scoprire, mountain bike da provare, musica da ascoltare e ballare, buon cibo accompagnato dal meraviglioso dolcetto di Diano d’Alba DOCG e molto altro ancora, immersi nella natura di Spianamento San Sebastiano e della Langa del Sole".

Per tutte le informazioni sul programma consultare il link: https://www.comune.dianodalba.cn.it/.../SERVAJ-FESTIVAL-2023