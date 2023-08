Fidas di Grinzane, lunedì 28 l'ultima donazione dell'estate. Poi festa per i 55 anni e nuova sede

L'ultimo sforzo dell'estate. È quello che chiede il capogruppo della Fidas di Grinzane Franco Sampò: "Siamo in crescita e vogliamo mantenere questo trend. Il bisogno di sangue non va mai in vacanza ed è giusto sfruttare quest'ultima donazione estiva, abbiamo ancora dei posti disponibili".

L'appuntamento è per lunedì 28 agosto, dalle 8 alle 11.30, presso i locali Alba Fire, in piazza della Chiesa 7 (è necessario prenotarsi al 335/6005453). Il sodalizio si appresta, inoltre, a festeggiare i 55 anni di fondazione, domenica 10 settembre, sfruttando la scia dei festeggiamenti della Fiera Gallese. Un importante traguardo che verrà celebrato in maniera sobria per mettere al centro i donatori e chi fa solidarietà in maniera silenziosa. Il programma prevede il ritrovo alle 9.15 con l’omaggio al monumento del donatore in piazza della Chiesa. Alle 10 verrà celebrata la Santa Messa, a seguire la premiazione dei donatori benemeriti.

Nelle prossime settimane ci sarà anche un'altra novità per il gruppo, ovvero l'abbandono dei locali concessi gratuitamente dalla famiglia Giachino per spostarsi nella palestra comunale. Come aveva spiegato il primo cittadino Gianfranco Garau, dopo aver ospitato la scuola materna, ora l'edificio diventerà uno spazio a disposizione di tutte le associazioni del paese.