Limone Piemonte: Bruno Gambarotta domani al Teatro della Confraternita

Ultimo appuntamento della rassegna letteraria promossa dall'Hotel Principe e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte in collaborazione con l'associazione Ristoranti della Tavolozza.

Dopo i grandi successi degli incontri con Barbara Ronchi della Rocca, Ilaria Beretta, Claudio Porchia, Ornella D'Alessio e gli omaggi a Libereso e a Fabrizio De Andrè, v enerdì 25 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita” Bruno Gambarotta , intervistato da Claudio Porchia, chiuderà la rassegna con il suo ultimo libro “Fuori Programma”.

Dal 1962 al 2011 Bruno Gambarotta ha lavorato in Rai districandosi, con il suo ironico aplomb, tra capricciose stelle dello spettacolo, grigi funzionari ancorati alle loro scrivanie e ruvide maestranze. La sua carriera ha accompagnato tutta la parabola del servizio pubblico, dalla Rai pedagogica a quella più commerciale. In questo libro racconta le vicende eccezionali vissute in cinquant’anni di carriera.