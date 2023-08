Oggi Cuneo è la provincia più calda del Piemonte: per Arpa è di 45 gradi la temperatura percepita

Il bollettino delle ondate di calore, pubblicato nella stagione estiva da Arpa Piemonte, evidenzia come fino a domani compreso lo "stress da calore" sarà estremo per chi si espone al sole o fa attività nelle ore più calde del giorno. Andrà meglio venerdì.

Quello che emerge per la giornata di oggi è che proprio Cuneo è la provincia più calda del Piemonte, con la temperatura che raggiungerà i 40 gradi. Ma ne percepiremo ben 45, tantissimi per la Granda.

A Torino se ne percepiranno "solo" 42, ad Alessandria e Asti "appena" 40.

Non solo, lo zero termico, sulle alpi cuneesi, è a 4mila e 700 metri di quota, mentre nel resto della catena, in Piemonte, scende a 4.600 metri.

Nel pomeriggio di oggi sono previsti rovesci deboli o localmente moderati sparsi a ridosso delle Alpi. Ma è da sabato che ci sarà un marcato peggioramento, con rovesci e temporali sparsi a partire dai rilievi alpini al mattino, di intensità debole o moderata, in estensione al resto della regione nel pomeriggio ed intensificazione a valori forti in particolare a nord del Po, con fenomeni anche grandinigeni e associati raffiche di vento.