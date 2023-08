Savigliano, riprendono i lavori di rifacimento dell’acquedotto e potenziamento della rete elettrica

Lunedì 28 agosto ripartono i lavori di rifacimento dell’acquedotto comunale e di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica sotterranea nelle aree centrali di Savigliano. Si prevede che i lavori vadano avanti fino ai primi giorni di ottobre.

Si tratta di cantieri mobili che inevitabilmente causeranno alcuni piccoli disagi alla circolazione, con rallentamenti (dovuti prevalentemente ai sensi unici alternati regolati da semaforo) e la chiusura di tratti di strade per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori in sicurezza.

Per quanto riguarda i lavori sulla rete elettrica – a partire da lunedì 28 agosto e fino all’8 settembre – le operazioni interesseranno l’area di piazza del Popolo, in particolare l’attraversamento dell’intersezione con via Torino ed il “Molo”, oltre al tratto tra via Cernaia e via Torino. Il traffico sarà gestito con semaforo o movieri.

Inoltre, per tre giornate (anche non consecutive) i lavori richiederanno la chiusura prima di via Torino, poi l’accesso a via Alfieri ed infine la strada che costeggia l’area rialzata di piazza del Popolo e che dà accesso a via Palestro.

Per quanto riguarda invece i lavori sull’acquedotto – sempre a partire da lunedì 28 agosto e fino ai primi giorni del mese di ottobre – questi saranno suddivisi in quattro fasi. Saranno interessate le seguenti strade:

L'attraversamento di corso Roma all’intersezione con via Danna e corso Caduti per la Libertà.

Via Danna: chisura, con deviazione del traffico in via Garibaldi-piazza Misericordia.

Corso Caduti per la Libertà: in tre step, con chiusure all’altezza di via Ayres, successivamente di via Biga ed infine del tratto tra corso Vittorio Veneto e via Biga.

«Per quanto possibile – spiegano dal Comune di Savigliano – saranno garantiti l’ingresso e l’uscita ai residenti dalle loro proprietà private, così come ai titolari delle attività commerciali. Nei giorni in cui verranno inevitabilmente chiuse le strade, trattandosi di sensi unici, costoro saranno autorizzati ad accedere in senso contrario a quello di marcia, secondo la segnaletica che le imprese saranno chiamate ad installare».

Le ordinanze temporanee di modifica e disciplina della viabilità, emanate dal Comando di Polizia Locale, sono consultabili sull’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Terre della Pianura, raggiungibile anche dalla homepage del sito internet della Città di Savigliano.





«Oltre alla necessaria pazienza – aggiungono dal Municipio – si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione ai segnali temporanei che indicheranno i divieti di sosta con rimozione forzata. E si invita ad individuare percorsi alternativi, evitando le strade oggetto di lavori se non strettamente necessario».