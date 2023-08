Cherasco in lutto per la morte dell'ex sindaco e noto architetto Pier Luigi Ghigo

Si è spento oggi, a 73 anni, l'ex sindaco di Cherasco e noto architetto Pier Luigi Ghigo. Malato da un paio d'anni, è deceduto nella mattinata di oggi all'Hospice di Bra. La notizia ha destato un profondo cordoglio in paese, dove Ghigo era molto conosciuto e stimato non solo per le doti professionali, ma anche e soprattutto per quelle umane.

"Nella semplicità del tuo cuore, sorridendo hai dato tutto", si legge sul tiletto.

Ghigo, sindaco dal 2004 al 2009, era entrato in politica attorno agli anni '90, dopo aver lavorato nell'ufficio tecnico del Comune di Cherasco. Dopo la pensione, in età molto giovane, aveva intrapreso la strada amministrativa al servizio del suo paese e aveva intrapreso l'attività professionale privata nello studio di Roreto.

Profondo cordoglio da parte del sindaco Carlo Davico che, geometra di professione, con Ghigo era legato prima di tutto da una grande amicizia. "Ci conoscevamo per lavoro, ancor prima che per la politica - spiega. Gigi, perché così lo chiamavamo tutti, era un uomo di grandi qualità umane, umile e cordiale, apprezzato per le sue capacità di ascolto, confronto e mediazione. Per molti anni si è impegnato con profonda attenzione e spirito di servizio per la città di Cherasco. Perdiamo un uomo che ha lavorato tanto per la collettività. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze e un sincero abbraccio da parte mia, dell’amministrazione comunale e della comunità cheraschese.

Il funerale avrà luogo sabato 26 agosto alle 10 nella parrocchia Natività di Maria Vergine in Cappellazzo di Cherasco. Qui, domani alle 21, sarà recitato il Rosario. L'ex sindaco lascia la moglie Adele, i figli Alberto e Paolo con le compagne e i parenti tutti. La sua salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Cappellazzo.