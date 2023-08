La fake news della neonata trovata morta in un cassonetto 'colpisce' anche Alba

Continua a essere diffusa, involontariamente o meno, la fake news che trae spunto da una tragica vicenda reale: il rinvenimento, risalente allo scorso 28 aprile, del corpo senza vita di una neonata trovata a Milano, in zona Città Studi.

Come già riportavamo negli scorsi mesi, si tratta di ‘phishing’ (tipologia di truffa online il cui nome deriva dalla variazione di fishing, ovvero pescare, con riferimento alle ignare vittime viste come pesci presi all’amo), un reato vile, reso ancora più vergognoso dal tentativo di sfruttare un reale fatto di cronaca.

La fake news, diffusa in diverse zone del Piemonte, aveva anche interessato Ceva. Questa volta tocca alla Città di Alba dove sarebbe stata rinvenuta una neonata “trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati”.

“La telecamera urbana – si legge ancora nella fake news, condivisa in alcuni gruppi Facebook locali – ha registrato l’evento in cui una giovane donna getta un neonato nel cestino della biancheria usata, la polizia sta cercando una donna il cui volto è visibile al 25° secondo della registrazione… [18+] Riconoscete la donna nel video? Aiutateci a trovarla!”

Il testo è seguito dall’anteprima di quello che, ad uno sguardo distratto, potrebbe sembrare il disclaimer (ovvero l’esonero di responsabilità da parte del sito, ndr) che è necessario sottoscrivere prima di visionare un video dai contenuti che possono destare turbamento.

In realtà, chi in preda a legittima indignazione cliccasse sul link, verrebbe indirizzato a un sito realizzato ad hoc per carpire dati personali agli ignari utenti.

Lo stesso è stato fatto per Narzole, mentre a Pianfei un altro tentativo di phishing, mesi fa, raccontava dell'esperienza lavorativa di una presunta giovane del posto che era stata licenziata da McDonald's (leggi qui), invitando gli utenti a fare una donazione per sostenere un progetto, dietro la promessa di poter guadagnare soldi facilmente.