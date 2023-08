Addio a Valerio Dell’Anna, magistrato che amava il teatro

Profondo cordoglio a Saluzzo per la scomparsa di Valerio dell'Anna, i cui funerali si svolgono oggi (giovedì 24 agosto) in forma privata.

Classe 1941, nato a Taranto, aveva 82 anni. Dell’Anna, magistrato in pensione dal 2002 è stato Pretore dal 1977 al 1996, sostituto procuratore a Saluzzo con funzioni giudicanti come Gip, Gup e Giudice unico, Giudice di Collegio del Tribunale.

Era stato assessore alla Cultura e vicesindaco di Saluzzo nella Giunta di Paolo Allemano dal 2004 al 2009. “Valerio ha portato nella vita amministrativa equilibrio, rigore, senso della giustizia, le sue cifre nella vita professionale -s ottolinea Allemano -L'ho molto apprezzato per queste doti ma anche per il distacco palesato verso ogni forma di potere e di protagonismo. La passione per il teatro non lo ha mai abbandonato, di certo lo aiutava a comprendere personaggi e situazioni del mondo reale e a rigenerarsi per servire la comunità”.

Era una delle colonne portanti del Teatro del Marchesato: “Caro Valerio che dolore improvviso ci dai. Mancherai enormemente al nostro teatro, fai buon viaggio“, il messaggio sulla pagina facebook del piccolo stabile di cui faceva parte dal 1992.

Lo ricorda il presidente Mauro Bocci: “Valerio se n'è andato. Senza preavviso. Un colpo di teatro, un effetto drammatico forte che lascia il pubblico attonito. Sembra abbia scritto di suo pugno il finale della sua Commedia. Già ci manca Valerio Dell'Anna. A tutti noi del TdM e a me che ho diviso con lui 30 anni di amicizia e di passione. Di lui ricordo il carattere forte fino all'ostinazione, ma anche la capacità di ricomporre, il senso dell'umorismo, l'intelligenza. Tornano alla mente mille episodi, decine di avventure e mi duole non poterne più ridere insieme. Chissà, forse starai ridendo per averci sorpreso ancora una volta. Buio, silenzio, un lungo applauso”.

La vita di Dell’Anna, è sempre stata accompagnata dalla passione per il palcoscenico, vissuta da spettatore e protagonista, fin dai tempi del liceo. Figura di riferimento del Tdm, direttore della Compagnia "La Scossa" che aveva fondato nel 1998, docente nei corsi teatrali, è stato applaudissimo attore e regista, firmando decine di lavori, conquistando il pubblico per le prove d’attore, con la sua voce dal timbro inconfondibile che riusciva a trasmettere la varietà di sentimenti ed emozioni e per la regia di spettacoli. Sapeva portare nella scrittura dei testi l’ ironia sottile che lo connotava, sapeva caratterizzare i personaggi e trasporre grandi classici, tra cui Pirandello che amava, attualizzandone la morale.

L’ultimo suo lavoro è stato “Zeppola” ispirato alla novella "Boul de Suif" di Guy de Maupassant , spettacolo andato in scena a marzo. Per il Comune di Saluzzo e l’Anpi da alcuni anni per la rassegna "Aprile un mese di Resistenza" portava in scena testi teatrali o reading per rendere onore a cittadini che hanno lottato per la Libertà.

Ugo Rizzato, attore e regista del Tdm, ne ricorda anche l’esempio di uomo nell’ultimo periodo di vita: “Era molto positivo e faceva battute di spirito. Si è impegnato fino all’ultimo nel nuovo lavoro che stava preparando per la prossima stagione teatrale”.

Tante espressioni a Saluzzo, città che amava, per ricordare la sua cordialità, il garbo, la piacevolezza di lavorare con lui a palazzo di Giustizia come a palazzo comunale.

Tra le passioni di uomo colto, la musica. Dell’Anna è stato presidente dell’Accademia Filarmonica ed era socio dell’associazione Amici della Musica e del Teatro Magda Olivero.

Lascia la moglie Gabriella e il figlio Massimo.