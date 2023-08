Vigili del fuoco in Valle Varaita per le ricerche di Olivier Roche, scomparso durante un volo in parapendio

Anche i vigili del fuoco italiani sono stati coinvolti nelle ricerche di Olivier Roche, di cui si sono perse le tracce lo scorso 18 agosto. In questo momento il nucleo elicotteri sta sorvolando l'area di Pontechianale con Drago 66.

Roche, 65 anni, parapendista ed escursionista esperto, è decollato in parapendio da Ceillac, nel Queyras, regione francese al confine con quella italiana, dal colle dell'Agnello. Il suo parapendio è giallo, ha un paracadute di soccorso bianco e azzurro, come in foto.

L'ultima traccia venerdì scorso, attorno alle 16.30, quando il segnale GPS si è interrotto in fondo alla valle del Cristillan, dove potrebbe essergli caduto il telefono cellulare. Potrebbe essersi diretto verso la frontiera italiana. Per questo sono scattate le ricerche anche in alta Val Varaita.

Chiunque avesse informazioni utili può contattare il +33680739448 oppure direttamente le forze dell'ordine o i soccorritori chiamando il 112.