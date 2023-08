Affitto o compravendita? Qual è la scelta migliore nel 2023?

Decidere se acquistare una cosa oppure optare per l’affitto non è una decisione semplice da prendere sia perché i fattori in gioco sono diversi, sia perché entrambe le soluzioni hanno i loro vantaggi e svantaggi; cerchiamo quindi di dare alcune indicazioni in proposito.

Affitto o compravendita? I fattori in gioco

Il primo fattore da prendere in considerazione, è la situazione del mercato immobiliare nella zona in cui si intende risiedere; a questo proposito un valido aiuto può venire da una piattaforma come Wikicasa annunci case in vendita e affitto. Il servizio, disponibile su sito web e app, consente di trovare la casa di cui si ha bisogno e di ricevere tutte le informazioni necessarie per una transazione sempre più rapida e trasparente, non solo nelle principali città italiane (Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli ecc.), ma anche in tutti i moltissimi comuni sparsi sul territorio della nostra penisola). Una volta che visualizzato un annuncio che sembra rispondere ai propri desideri è possibile visionare tutti i dettagli relativi all’immobile. Verificare la situazione del mercato è importante perché ci aiuta nella propria scelta; se i prezzi tendono ad aumentare rapidamente, potrebbe essere un ottimo momento per acquistare, se i tassi di interesse sono bassi, un finanziamento potrebbe essere più conveniente. D'altra parte, se i prezzi sono elevati o instabili, potrebbe essere meglio affittare e attendere tempi migliori.

È importante anche valutare la durata del soggiorno; qualora si preveda di restare in una determinata zona per un periodo relativamente breve, probabilmente l’affitto è la scelta migliore; l'acquisto di una casa comporta costi iniziali come tasse, commissioni, spese notarili ecc. e potrebbe non avere senso se ci si trasferirà dopo pochi anni.

Ovviamente si devono prendere attentamente in considerazione anche la propria liquidità e la propria stabilità finanziaria; l'acquisto di una casa richiede indubbiamente un notevole impegno finanziario. Se non hai un adeguato anticipo o se la tua situazione finanziaria non è stabile, potrebbe essere più sicuro affittare; in caso contrario; l’acquisto potrebbe essere l’opzione preferibile.

Va considerato anche l’aspetto manutenzione; quando si possiede una casa, si è responsabili della sua manutenzione. Se si vuole evitare di occuparsi di tale problematica o non si hanno molte risorse finanziarie a disposizione, affittare potrebbe essere una soluzione migliore.

L’acquisto di una casa può essere considerato come un vero e proprio investimento; anche se il mercato immobiliare ha le sue fluttuazioni, nel lungo termine, il valore delle proprietà tende ad aumentare. D’altro canto, affittare offre maggiore flessibilità. Se alcune variabili cambiano (per esempio, un nuovo lavoro in una città diversa), è più facile trasferirsi se si affitta.

Va considerato anche l’aspetto, per così dire “sentimentale”; per molte persone, possedere una casa è un obiettivo e dà un senso di stabilità e appartenenza. Questo sentimento è ovviamente difficile, se non impossibile, da quantificare, ma è un fattore importante nella decisione.

Acquisto e affitto: vantaggi e svantaggi

Di seguito una breve sintesi dei vantaggi e degli svantaggi di acquisto e affitto.

Vantaggi dell'acquisto

Apprezzamento del capitale: nonostante le fluttuazioni del mercato, nel lungo periodo, l'immobile tende a valorizzarsi, offrendo al proprietario un investimento tangibile e una possibile fonte di guadagno in futuro.

Stabilità: possedere una casa offre una maggiore stabilità, senza la preoccupazione di dover rinnovare contratti o affrontare aumenti di affitto.

Libertà di personalizzazione: i proprietari di casa hanno la libertà di apportare modifiche e personalizzazioni senza dover chiedere il permesso al proprietario.

Vantaggi dell'affitto