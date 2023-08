Sale CED: perché è importante avere dei condizionatori di precisione?

I refrigeratori di precisione sono indispensabili per mantenere condizioni ottimali nelle sale dei Centri di Elaborazione Dati (CED). La loro capacità di regolare i livelli di temperatura e di umidità garantisce prestazioni affidabili delle apparecchiature, prolungandone la durata.

Inoltre, questi sistemi di raffreddamento contribuiscono all'efficienza energetica e al risparmio economico, fornendo un raffreddamento mirato laddove è più necessario. Per qualsiasi organizzazione che si affida ai centri di elaborazione dati, investire in condizionatori di precisione è un passo fondamentale per garantire operazioni ininterrotte e proteggere dei dati preziosi.

Non a caso, nell'odierna era digitale, i CED svolgono un ruolo cruciale nell'archiviazione, nella gestione e nell'analisi di grandi quantità di informazioni. Questi centri ospitano numerosi server, apparecchiature di rete e dispositivi di archiviazione che generano un enorme calore. Perciò, per mantenere condizioni operative ottimali e prevenire il surriscaldamento, i refrigeratori di precisione sono essenziali.

Refrigeratori di precisione: cosa sono e a cosa servono

L'importanza principale dei condizionatori di precisione nelle sale CED risiede nella loro capacità di regolare la temperatura. I centri di elaborazione dati generano un'immensa quantità di calore a causa del continuo funzionamento di server informatici e altro hardware. Se non controllato, questo eccesso di calore può causare gravi danni alle apparecchiature, con conseguenti guasti al sistema e perdita di dati.

Pertanto, i refrigeratori di precisione sono dotati di meccanismi avanzati di controllo della temperatura che monitorano costantemente la temperatura della stanza e regolano la capacità di raffreddamento di conseguenza. In questo modo si garantisce che la temperatura rimanga entro l'intervallo consigliato, evitando effetti negativi sull'hardware e la conseguente perdita di dati.

L’altro aspetto cruciale dei sistemi di raffreddamento è la loro capacità di mantenere ottimali livelli di umidità nelle sale CED. L'umidità elevata può essere dannosa per le apparecchiature quanto il calore eccessivo. Questo perché può provocare condensa, corrosione e cortocircuiti, con conseguenti malfunzionamenti o guasti delle apparecchiature.

Invece, grazie alla loro tecnologia avanzata, i refrigeratori di precisione sono dotati di funzioni che misurano e regolano accuratamente i livelli di umidità, creando un ambiente stabile per l'hardware sensibile.

Mantenendo il giusto equilibrio tra temperatura e umidità, questi sistemi di condizionamento contribuiscono a prolungare la durata delle apparecchiature e a garantire la continuità delle operazioni di elaborazione dati.

Equilibrio nella temperatura ma anche efficienza energetica

Oltre a garantire un certo equilibrio nella temperatura delle sale CED, i condizionatori di precisione assicurano un alto rendimento di efficienza energetica e di risparmio economico. Per questo i sistemi vengono sempre più presi in considerazione a livello industriale.

Le unità sono progettate per fornire il raffreddamento proprio laddove è necessario, riducendo al minimo gli sprechi di energia. Difatti, il funzionamento è progettato proprio per questo scopo. Indirizzando l'aria fredda direttamente ai rack di server o agli hotspot, eliminano la necessità di un raffreddamento eccessivo dell'intera sala.

Questo approccio di raffreddamento mirato non solo riduce il consumo energetico, ma abbassa anche i costi di raffreddamento per i centri di elaborazione dati. Ciò significa bollette energetiche più basse al pari di un minor impatto ambientale .

Migliorano l'efficienza delle apparecchiature attraverso il sistema di dissipazione del calore, visto che il calore viene rimosso in modo rapido e costante così da evitare il surriscaldamento, e migliorando le prestazioni.

Per quanto riguarda invece l’ambiente di lavoro, i condizionatori di precisione sono progettati con sistemi di filtraggio avanzati in grado di rimuovere efficacemente polvere, particelle e altri contaminanti dell'aria.

Questo aspetto diviene essenziale nei settori in cui delle apparecchiature delicate sono esposte ai contaminanti presenti nell'aria, come appunto i CED, sebbene anche la normale linea di produzione industriale non possa certo fermarsi. Riducendo la quantità di contaminanti nell'aria, i condizionatori di precisione contribuiscono a minimizzare il rischio di malfunzionamenti o danni alle apparecchiature e a migliorare la qualità dell’aria a beneficio degli operatori.

Va da sé che un funzionamento ottimale non richiede nemmeno una manutenzione continua, bensì solo una ordinaria o predittiva. Un aspetto positivo che va a sommarsi a molti altri, indispensabili nell’ambiente di lavoro industriale moderno.

Nondimeno, un investimento nei condizionatori di precisione nelle sale CED, ottimizza l’ambiente e la produttività in egual misura, portando l’azienda a diventare sempre più concorrenziale nel mercato.