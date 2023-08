Shiba Memu in testa al gruppo dei meme token. Cosa rende questo token basato sull’AI un ottimo investimento?

Gli strumenti di scrittura con intelligenza artificiale producono contenuti di scarsa profondità, ma l'elaborazione del linguaggio naturale sta progredendo rapidamente. Questo sviluppo costante ha spinto gli investitori intelligenti a puntare sugli strumenti di AI a lungo termine, in quanto questa tecnologia è in grado di recuperare rapidamente informazioni da tutta la rete, proprio come farebbe un cane da riporto.

L'intelligenza artificiale e la blockchain hanno suscitato l'interesse degli investitori, quindi quando arriva un progetto come Shiba Memu (SHMU) è il momento di prenderne atto.

Il nuovo token meme di Web3 sta ospitando un cripto presale che ha già attirato un notevole livello di attenzione. Questo utilizza strumenti di intelligenza artificiale per promuoversi automaticamente online, interagendo con la community delle criptovalute per generare regolarmente investimenti. Nel tempo, questo potrebbe rendere Shiba Memu il token meme di maggior valore nel settore delle criptovalute.

Il presale dei token di Shiba Memu “agita” le code degli investitori

I primi giorni del presale di criptovalute per Shiba Memu, una delle monete meme più recenti del Web3, sono partiti alla grande con oltre $2,19m raccolti nelle prime settimane dell'evento.

Il valore di SHMU aumenterà ogni giorno per i primi 60 giorni del presale, il che ha portato a un numero crescente di acquirenti per una delle iniziative di token meme più interessanti dai primi giorni di DOGE.

Shiba Memu sembra destinata a diventare il migliore del settore delle criptovalute, in quanto combina un'etica orientata alla community con strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia. Shiba Memu è in grado di promuoversi automaticamente per attirare nuovi investitori e interagire direttamente con la community.

Durante il presale del meme token, SHMU aumenterà di $0,000225 al giorno fino al 1° settembre 2023. Ciò consentirà agli investitori iniziali di ottenere un impressionante ritorno sull'investimento del 119% prima che la moneta meme venga quotata negli exchange. Shiba Memu ha una marcia in più, quindi gli investitori si stanno comprensibilmente affrettando a partecipare.

Cosa è Shiba Memu?

L'algoritmo di intelligenza artificiale di Shiba Memu crea strategie di marketing efficaci e utilizza l'apprendimento automatico per diventare sempre più potente nel tempo. Essa si muoverà sui principali social network e distribuirà materiale originale appositamente studiato per stimolare il coinvolgimento online.

Sebbene sia ancora un cucciolo, Shiba Memu si aspetta di diventare una delle monete meme più popolari del Web3 quando raggiungerà l'età adulta. Questo perché utilizza la tecnologia NLP per imparare dalle strategie di marketing di successo mentre si promuove online, creando comunicazioni su misura che reagiscono in tempo reale ai livelli di sentiment degli investitori.

Mentre il mercato dei token meme raggiunge vette strabilianti nel corso del 2023 e gli strumenti di intelligenza artificiale continuano ad attrarre investitori di livello istituzionale, Shiba Memu rappresenta una delle più interessanti opportunità di investimento attualmente disponibili nel Web3. Infatti, diverse importanti pubblicazioni online sulle criptovalute indicano Shiba Memu come una delle dodici migliori criptovalute da acquistare ora. Shiba Memu potrebbe imparare a cavalcare queste tendenze del mercato delle criptovalute in condizioni di mercato rialzista per arrivare alle stelle.

Come funziona SHMU?

I possessori di token SHMU hanno accesso a una dashboard con i dettagli di ogni campagna di marketing dell'AI di Shiba Memu, fornendo una trasparenza completa alla sua community di investitori. Shiba Memu creerà i suoi comunicati stampa, i post sui social media e interagirà con gli utenti di criptovalute direttamente utilizzando il suo algoritmo AI.

Attraverso la dashboard, i membri della community di Shiba Memu possono avere una conversazione a tu per tu con il cyber-cucciolo. Alcune persone potrebbero dirgli solo di sedersi e rotolarsi, mentre altre potrebbero chiedergli di abbaiare l'alfabeto all'indietro. In qualsiasi modo venga utilizzata la dashboard, Shiba Memu fornirà risposte approfondite in grado di rivaleggiare con chatbot popolari come ChatGPT.

Grazie alle sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), Shiba Memu può analizzare i mercati alla ricerca di menzioni online del brand e fornire risposte dirette in base a ciò che è stato detto in merito. Inoltre, conterrà una funzione che gli consentirà di scansionare immagini e video per avere un'influenza di vasta portata su più canali social.

SHMU raggiungerà $0,30 nel 2025?

Secondo gli analisti di prezzo, la moneta SHMU ha il potenziale per diventare una delle nuove monete meme di maggior successo dell'anno 2023. Durante i giorni di apertura del presale del nuovo meme token, è già stato raccolto un totale di $2,19m per finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie AI.

I token SHMU potrebbero essere una vera chicca per gli investitori di criptovalute in fase iniziale. Questi gustosi “bocconcini” potrebbero generare abbondanti profitti a lungo termine, poiché le campagne di marketing generate dall'AI di Shiba Memu garantiranno a questo “top dog” del Web3 una presenza permanente nelle community di investimento online.

Molti esperti prevedono che SHMU potrebbe salire rapidamente oltre la soglia degli $0,25 dopo il presale. Il prossimo mercato rialzista, che potrebbe essere innescato dall'evento di halving del Bitcoin nel 2024, potrebbe vedere SHMU aumentare di oltre 20 volte, con $0,50 come obiettivo di prezzo finale.

Vale la pena acquistare SHMU?

Shiba Memu è stato addestrato molto bene e ha un notevole repertorio di assi nella manica. Il presale del token meme si sta già rivelando uno dei più popolari dell'anno, il che potrebbe conferire un vero e proprio slancio verso il prossimo mercato rialzista.

Al prezzo attuale di $0,022150, SHMU sembra sicuramente un'ottima opportunità di investimento. Gli investitori più accorti stanno già acquistando, quindi potrebbe valere la pena tentare prima che SHMU diventi virale a causa di una forte ondata di liquidità.

Scopri come acquistare SHMU qui.