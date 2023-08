A ottobre torna, a Cuneo, il Festival dei Luoghi Comuni

La quinta edizione del Festival dei Luoghi Comuni si svolgerà a Cuneo da giovedì 19 a domenica 22 ottobre 2023. Il luogo comune scelto dall’Associazione Culturale Cuadri come tema per quest’anno è ben riassunto nel titolo che raccoglie gli oltre venti appuntamenti in programma, ovvero “Pensati giovane”.



Nei quattro giorni del festival la città farà da palcoscenico ad una ricca e fantasiosa rassegna di eventi di vario genere: eventi performativi, laboratori, visite guidate, incontri di riflessione e approfondimento del tema che fa da filo conduttore all’intero festival.

A breve il programma sarà reso disponibile sul sito internet dell’iniziativa www.festivaldeiluoghicomuni.it.



“Oggi apparire giovane è diventato quasi uno stile di vita, una sorta di status symbol per compiacere agli altri al di là dell’età anagrafica – spiega il presidente dell’Associazione Culturale Cuadri, Andrea Borri - . Se da una parte c’è la mai sopita paura di invecchiare e di diventare adulti accettando l’avanzare dell’età come opportunità anziché come sventura, dall’altra è quanto mai evidente che la nostra società spesso non sia in grado di valorizzare e lasciare il giusto spazio alle nuove generazioni, troppe volte relegate ai margini dei processi decisionali che riguardano il loro futuro e costrette a cercare altri lidi per potersi esprimere e dare un legittimo contributo alla costruzione del domani che gli appartiene. Per fortuna accanto a tanti falsi giovani in carne e ossa, ci sono alcuni eterni giovani nati dalla fantasia, veri propri evergreen di cui sarà possibile scoprire il segreto della loro longevità conoscendoli da più vicino. Stiamo perfezionando il programma, a breve vi faremo sapere!”



Come avvenuto per le edizioni precedenti, anche quest’anno il Festival si svilupperà su più location della città di Cuneo: Teatro Toselli, Rondò dei Talenti, Cinema Monviso, Spazio Incontri Fondazione CRC, oltre a visite guidate lungo percorsi cittadini poco convenzionali. Inoltre, l’edizione 2023 della rassegna dialogherà strettamente con un evento espositivo di profilo internazionale sempre ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Cuadri e facilmente riconducibile al tema “Pensati giovane”. In ultimo, nel cartellone del festival di quest’anno sono presenti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo noti al grande pubblico, le cui performance saranno in stretta sinergia con il luogo comune 2023.



Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica e Panini Comics, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio.