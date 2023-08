A settembre la rassegna dedicata alla musica di alta qualità "Suoni in Marittime"

Si terrà nel mese di settembre “Suoni in Marittime”, rassegna dedicata alla musica di qualità in alta quota nello splendido territorio delle Alpi Marittime.

Dopo alcuni anni di stop, il festival musicale viene riproposto in un’edizione rivisitata, che porterà dal 2 settembre al primo ottobre sei concerti nei rifugi e in alcune delle località più suggestive dell’area, coinvolgendo artisti di prestigio. Tutti gli eventi saranno seguiti da un momento conviviale in cui poter gustare i prodotti e le ricette del territorio.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Ecoturismo in Marittime, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Michela Giordano, alias “Michela Nelle Valli”, giovane portavoce delle valli occitane piemontesi che punta a valorizzare un territorio ricco di risorse e tesori nascosti con la sua pagina Instagram e il suo blog.

“Da grande appassionata del mio territorio, non potevo rifiutare questa proposta – ha commentato Michela Giordano -. Il mio intento è proprio quello di far apprezzare la bellezza delle nostre valli e delle nostre montagne, in ogni sfaccettatura: le tradizioni, i trekking, il cibo, la lingua e…la musica. Il festival Suoni in Marittime rappresenta un veicolo potente per portare avanti questo messaggio e può appunto risuonare, essere “l’eco delle Alpi”: da qui il nome che ho scelto per il festival quest’anno”.

“La rassegna si svolge nel mese di settembre, una scelta dettata dall’intento di prolungare quanto più possibile la stagionalità dei rifugi e per cercare un periodo meno saturo a livello di eventi e feste – continua Giordano -. Il valore aggiunto di questi concerti è che mantengono il profilo genuino e autentico delle nostre Alpi e dello spirito che ancora si respira tra queste montagne: non imponenti orchestre, non impianti da stadio, non menù da chef stellati, ma cose semplici, che riprendano quel senso di condivisione e di comunità che ha sempre abitato le nostre montagne. In ogni data si terrà un pranzo o una cena con un menù semplice e gustoso che rimanda ai sapori della montagna e, a seguire, si esibiranno artisti del territorio che, con la loro musica, faranno eco alla cornice delle Alpi Marittime. In un mondo in cui le cose grandi sembrano sempre migliori di quelle piccole, cercheremo di riportare in auge la bellezza della genuinità e della semplicità”.

IL PROGRAMMA

Si comincia sabato 2 settembre al Rifugio Genova Figari di Entracque, con pranzo e balli occitani sulle coreografie di Daniela Mandrile e con il coinvolgimento di due musiciste delle valli. Prenotazioni: 351 3465666.

Si continua sabato 9 settembre al Rifugio Casa Savoia, in località Terme di Valdieri, per una cena e intrattenimento musicale a cura di Donne di Valle (Michela Giordano e Isabella Puppo), un concerto voce e arpa che ripercorre le storie delle nostre valli con brani tradizionali e inediti. Prenotazioni: 327 0116545.

Il terzo appuntamento si terrà sabato 16 settembre a Entracque, in Piazza del Mercato, con la cena sotto le stelle a base di bollito e il concerto delle Sister Arch, un trio d’archi che propone brani di repertorio in chiave rivisitata.

Sabato 23 settembre alla Tettoia Ecomuseo della Segale di Sant’Anna di Valdieri si esibirà il coro CAI “La Baita”, diretto dal maestro Flavio Becchis. A seguire aperitivo.

Sabato 30 settembre presso il rifugio L’Arbergh di Palanfrè a Vernante ci sarà una cena seguita dal concerto dei Teres Aoutes String Band, che propone musica a corde delle Terre Alte. Prenotazioni: 349 3270733.

A chiudere la rassegna saranno le note dei Lou Pitakass domenica 1° ottobre al rifugio Remondino di Valdieri. La band si esibirà dopo il pranzo a base di polenta, intrattenendo il pubblico con un repertorio di musiche tradizionali e brani originali, unendo i suoni occitani ai generi più moderni come il rock. Prenotazioni: 389 6364622.