A Staffarda, con la rievocazione della battaglia, si torna indietro nel tempo di 333 anni

Dopo 7 anni dall’ultima edizione, torna la rievocazione storica de “La battaglia di Staffarda” in programma da venerdì 1 a domenica 3 settembre nel borgo, che fa parte del Comune di Revello, conosciuto per la sua storica abbazia cistercense, uno dei grandi monumenti medioevali del Piemonte edificato a partire dal 1135, nei terreni, all’epoca paludosi, vicino al fiume Po.

La rievocazione avrà il suo clou con la battaglia che sarà combattuta nell’ampio prato di fianco all’abbazia, domenica 3 settembre alle 16,30.

Saranno 250 i rievocatori, provenienti da tutto il nord Italia e dalla Spagna, che daranno vita alla battaglia, avvenuta il 18 agosto 1690, in cui avvenne lo scontro fra le truppe francesi di Luigi XIV (il re Sole) comandate dal maresciallo Nicolas Catinat e le guarnigioni del Ducato di Savoia con Vittorio Amedeo II, che si batteranno fino all'ultimo per difendere al meglio il proprio territorio nella pianura collocata tra Barge, Cavour, il fiume Po fino a Saluzzo, all’epoca dei fatti occupato dai Savoia.

L’Europa nel 1690 era divisa in due fronti militari: da un lato la Francia di Luigi XIV e dall’altro i suoi tradizionali nemici: la Spagna, l’Inghilterra e il Sacro Romano Impero. L'Alleanza antifrancese (la Guerra dei nove anni imperversava nel vecchio Continente dal mese di settembre 1688), quell’anno coinvolse anche il Ducato di Savoia.

La battaglia di Staffarda si inserisce nelle guerre della “Lega di Augusta” tra la Francia del Re Sole e la coalizione antifrancese composta da Austria, Spagna, Svezia e vari Principati tedeschi. All'inizio, il Duca di Savoia Amedeo II era alleato con la Francia, ma la richiesta francese, in cambio di aiuto, di consegnare le fortezze strategiche di Verrua e Torino, comprometteva l'indipendenza stessa del Ducato Sabaudo.

Così Vittorio Amedeo II si alleò con la coalizione nemica, provocando immediatamente l'invasione del Piemonte da parte dei francesi guidati dal maresciallo Nicolas Catinat.

Questi puntarono verso Saluzzo, il Duca di Savoia decise allora di affrontarli in campo aperto nei pressi dell'abbazia di Staffarda, aspettando il contingente alleato spagnolo. Ma gli spagnoli tardarono ad arrivare mentre i francesi inaspettatamente attaccarono. Dopo ripetuti scontri la battaglia fu vinta dalle truppe di Catinat che distrussero parte dell’abbazia, dopo averla saccheggiata, per poi riprendere la marcia verso Saluzzo, che occuparono assieme a Savigliano.

LA RIEVOCAZIONE

La Rievocazione storica è organizzata grazie al supporto della Regione, della Fondazione Ordine Mauriziano, di cui fa parte l’abbazia di Staffarda, del Comune di Revello, della Fondazione cassa di Risparmio di Saluzzo.

La coordinazione storico-artistica è del gruppo storico 'Giovanni De Reges' di Revello, mentre la Pro Loco gestisce la parte enogastronomica dell’evento.

Carlo Motta presidente del Gruppo storico: “Parteciperanno 250 rievocatori e per la prima volta ci saranno 2 gruppi spagnoli composti da 33 componenti che arrivano da Almansa (Valencia) e da Barcellona.

I rievocatori – spiega Motta - riprodurranno fedelmente il mondo delle armate rivali dell'epoca nelle divise, nella vita giornaliera al campo, nell'addestramento, nel modo di muoversi sul terreno durante le diverse fasi dei combattimenti, negli ordini in lingua originale, nell'utilizzo di precise repliche di armi autentiche di quel periodo storico. Ci saranno inoltre 8 cannoni che spareranno a salve, così come le armi”.

Carlo Motta ricorda i nomi dei gruppi partecipanti oltre al Gruppo Storico di Revello ‘Giovanni De Reges” saranno presenti: l’Associacion 1707 – Almansa (Valencia); Miquelets de Catalunia – Barcellona; Gruppo Storico Pietro Micca di Torino; Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600/1700 di Torino; Associazione culturale “ I Veterani delle Fiandre” di Novi Ligure (AL); Reggimento Piemonte di Torino; Gruppo Storico Tradizione Sabaude di Torino; Gruppo Storico L’Arc di Villar San Costanzo (CN); Gruppo Storico “I cavalieri del Pellice” di Torre Pellice; Gruppo Storico Tercio de Saboyo di Tornavento (VA); Gruppo Balli Storici “Le danze nel tempo” di Varese.

“Un evento preparato in grande stile grazie ad un lavoro di squadra importante tra Regione, Ordine Mauriziano, Pro Loco e amministrazione comunale – dice il sindaco di Revello Daniele Mattio -. Ringrazio il locale Gruppo storico ‘De Reges’ per l'ideazione, l'organizzazione e il coordinamento storico della rievocazione con i tanti figuranti.

Un grazie va in particolare all’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale e al vice presidente Franco Graglia per il contributo economico elargito per la realizzazione della manifestazione”.

Al sindaco fa eco il presidente della Pro Loco Elia Tevino. “Ringrazio tutti coloro che hanno permesso il ritorno della rievocazione della Battaglia di Staffarda la cui ultima edizione si era tenuta nel 2016.

Come Pro Loco, essendoci ‘insediati’ nel 2020 è la prima volta che ci dedichiamo alla rievocazione storica.

Ci occuperemo dell’organizzazione della parte gastronomica, in particolare della ‘Cena storica’ che avrà un menu con i piatti ispirati dalle ricette della cucina del 1690”.

IL PROGRAMMA DEI 3 GIORNI DELLA RIEVOCAZIONE

Venerdì 1 settembre dalle 20 apericena musicale ‘Aspettando la battaglia’ sotto l’antica ala mercatale di Staffarda. Si potrà degustare la birra delle “monache e dei monaci dell’Abbazia” in collaborazione con il Bar Excalibur di Revello.

Sabato 2 settembre alle 12 pranzo in attesa dell’arrivo dei militari rievocatori. Dalle 14 apertura accampamenti; alle 15 passeggiando nel borgo tra danze, usi e costumi del 1690. Sempre alle 15, attività gratuita per i bambini (accompagnati da un adulto) con ‘Pipistrelli in abbazia’ a cura di DialogArt, durata 1 ora circa, prenotazione obbligatoria scrivendo a infodialogart@gmail.com o telefonando 0175.273215,.

Alle 16,30 sul campo di battaglia si terranno i primi scontri tra gli eserciti rivali.

Alle 18 ‘Il borgo si rianima’, seguirà alle 20 la Cena storica con piatti ispirati alla cucina del 1690 (per info e prenotazioni: 346.2148774).

Seguirà alle 22 l’animazione al borgo con danze, scontri, sparatorie e molto altro.

Domenica 3 settembre alle 10,30 la messa solenne in abbazia, seguirà alle 11,30 la deposizione della corona d’alloro in ricordo dei caduti di tutte le guerre con i saluti delle autorità.

Alle 12,30 pranzo (per info e prenotazioni: 346.2148774); seguirà alle 15 l’animazione per bambini con addestramento militare e danze.

Sempre alle 15 visita guidata all’abbazia di Staffarda della durata di circa un’ora.

Attività a cura di DialogArt, prenotazione obbligatoria scrivendo a: infodialogart@gmail.com o telefonando 0175.273215, il costo della visita è di 5 euro più il biglietto d'ingresso.

Orario di apertura dell’abbazia di Staffarda durante la manifestazione: sabato 9-19 e domenica 9-18 (ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura).

Alle 16,30 si tornerà indietro nel tempo di 333 anni, a quel 18 agosto 1690, entrando nel cuore della rievocazione storica con La battaglia di Staffarda a cui farà seguito, alle 18,30, la Festa al Borgo, che si concluderà alle 19,30.