Bra, ai Giardini Belvedere il concerto di Filippo Gambetta e Sergio Caputo

Domenica 27 agosto ai Giardini del Belvedere di Bra Filippo Gambetta (organetto) e Sergio Caputo (violino) proporranno un concerto da Balfolk con composizioni originali e brani tradizionali europei riarrangiati, rivolti a un pubblico di ascoltatori e di danzatori. I loro concerti sono un viaggio tra le sonorità delle musiche tradizionali di Francia, Nord Italia e Isole Britanniche, sconfinando nei ritmi brasiliani di choro e forrò all'insegna di un programma vario per climi e colori sonori.

Filippo Gambetta, organettista, ha all'attivo 4 album solisti, centinaia di concerti in tutto il mondo, Premio Città di Loano nel 2016 per la musica tradizionale italiana. Ha collaborato con importanti artisti nell'ambito della world music tra cui Riccardo Tesi, Jean Michel Veillon, Nuala Kennedy, Oliver Schroer. Ha inoltre composto musiche di scena per il Teatro della Tosse di Genova e collaborato con danzatori e attori come Fabrizio Matteini, Gioele Dix, Aline Nari.

Polistrumentista originario di Sanremo, Sergio Caputo ha approfondito numerosi linguaggi musicali e collaborato con importanti artisti a cavallo tra la musica tradizionale, la canzone, la musica di composizione di matrice world. Studioso e interprete delle musiche tradizionali violinistiche del Mediterraneo, ha suonato con Tendachent, Finisterrae, Arco Alpino, Pau Y Treva, Dona Bela, Corou de Berra, La Paranza del Geco ed è uno dei fondatori del gruppo ligure Oggitani.

Il ballo, ospite dell’unica uscita estiva della rassegna musicale SuonamiAncora, sarà preceduto dal concerto di G.P. Pramaggiore “Feelin’ Free” (ore 19,00) e dal concerto finale del workhsop di musica creativa, da lui tenuto nei giorni precedenti, intitolato “Timeless Workshop Ensamble”.