Il 9 settembre ad Alba sarà "Notte Bianca", tra musica e tanto divertimento

Sabato 9 settembre 2023 ritorna la “Notte Bianca”, serata di svago e musica sotto le torri albesi, con un programma ricco e accattivante, per tutti i gusti e le età, nei luoghi iconici del centro storico decorati con colorate installazioni.

Piazza Ferrero

“Glam Square”

Ore 20:30 ELEZIONE BELA TRIFOLERA 2023.

Evento a cura della Giostra delle Cento Torri in collaborazione con Wand Events.

Guest dj: Munch, guest voice: Mr. Tuse.

Presentano: Andrea Chi? di Radio Alba e Chiara Buratti, attrice televisiva (Un posto al sole), cinematografica (Il cuore altrove di Pupi Avati) e teatrale, giornalista, conduttrice televisiva (I luoghi della scienza – Rai3), radiofonica (Virgin Radio) e musicista.

Ore 22:00 SOFIA ELECTRIC VIOLIN LED SHOW DJ SET.

Una violinista in uno scintillante abito luminoso accompagna il dj set di Munch e Mr. Tuse con il suo violino a led.

Piazza Pertinace

“Fun Square”

Ore 21:30 SHUFFLE PARTY - VESTITI A CASO, BALLA MUSICA A CASO!

Music by Resident dj Caveau Club Alba con gadget e sorprese per i look più originali e stravaganti!

Ore 23:00 Wake Up Music Events presenta: ROBOT PUNK & LASER SHOW + PYRO, STREAMERS, LIGHTS.

Siete pronti a una nuova esplosione di divertimento? I robot invadono la piazza colorandola di luci laser, coriandoli ed effetti pirotecnici.

Piazza San Francesco

“Ring Square”

Ore 19:30 BRASS BAND STREET MUSIC + SOAP BUBBLE SHOW.

Si balla con 15 allegri e travolgenti musicisti accompagnati da un suggestivo spettacolo di bolle di sapone adatto a grandi e piccini.

Piazza Garibaldi

“Live Square”

Ore 21:00 SARAH’S BACK IN CONCERTO.

I grandi successi Rock e Pop interpretati da una delle più longeve e carismatiche live band del nostro territorio.

In collaborazione con Harley Davidson Club Alba Chapter.

"L’estate degli eventi albesi si avvia a una conclusione di festa con la seconda edizione della Notte Bianca che torna in città dopo la sua prima edizione di successo del 2022, grazie alla collaborazione con Wake Up festival e Wand Events. Quest’anno si prospetta una nuova edizione ancora più importante - dice l’assessore agli Eventi Emanuele Bolla – con il centro cittadino animato da diverse proposte musicali ed arricchito anche dall’elezione della Bela Trifolera. Alba è una città che sa raccogliere le sfide e questa Notte Bianca sarà sicuramente una nuova occasione di divertimento capace di richiamare nelle vie cittadine un pubblico variegato".

L’organizzazione dell’evento è possibile grazie a Wake Up Festival e Wand Events che hanno lavorato per riconfermare il successo del 2022, invitando tutti gli albesi a una serata di festa, divertimento e ballo per una delle notti più divertenti dell’anno.