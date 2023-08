Settembre mese della malattia di Alzheimer e delle demenze

Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’AslCn1 (CDCD AslCn1) annuncia per settembre un ricco calendario di attività dedicate alla sensibilizzazione sul tema delle demenze.

Gli appuntamenti prenderanno il via sabato 2 settembre al Santuario di Valmala per concludersi il 30 settembre presso il santuario di Cussanio e prevedono convegni, giornate a porte aperte, aperitivi scientifici passeggiate e film atti a sensibilizzare sulla tematica delle demenze cittadini e istituzioni e coinvolgere pazienti e famiglie.

“Non vogliamo raccontare la malattia a chi già ne è affetto o alla sua famiglia, ma ricordare alle istituzioni quanto il problema sia devastante in termini umani ed economici - afferma la Dott.ssa Mara Rosso, referente clinico del CDCD AslCn1 – Il nostro intento è quello di rendere dignità, in termini sociali, alle malattie dementigene al pari di ogni altra patologia cronica, portando fuori casa i malati ed i loro familiari per creare legami di condivisione, senza paura di giudizio”.





Gli appuntamenti:

SABATO 2 SETTEMBRE – ORE 10,30 Santuario di Valmala

Santa Messa, attività fisica e pic nic comunitario

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE – ORE 17 Sala archivio Ospedale di Saluzzo

Mai troppo presto, mai troppo tardi: prevenire le demenze

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE – ORE 15,30 Sala comitato Ospedale di Savigliano

CDCD porte aperte

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE – ORE 16,30 Sala Sordella Ospedale di Fossano

CDCD porte aperte

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE – ORE 15,30 Centro Diurno RSA Tapparelli Saluzzo

Montagnaterapia al Centro Diurno

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE (giornata mondiale Alzheimer) – ORE 17,30 Caffè intervallo p.zza Turletti Savigliano

Aperitivo scientifico musicale

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE (giornata mondiale Alzheimer ) ORE 17,30 Sala L. Scimè Mondovì

Mai troppo presto, mai troppo tardi: incontro & aperitivo

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE – ORE 20 Teatro SOMS Racconigi

Proiezione del film e discussione interattiva (ingresso libero e gratuito)

SABATO 30 SETTEMBRE – ORE 9,30 Santuario di Cussanio

Passeggiata per la mente





Per maggiori informazioni 0172 719352 (lun-ven 10.30-12.30) oppure cdcd@aslcn1.it.