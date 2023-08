I giovani fighter cuneesi Samuele Simondi e Isabel Ciartano agli Europei di Kickboxing

Dopo il recente successo di Nicole Perona ai Giochi Olimpici Europei di luglio, sono Samuele Simondi e Isabel Ciartano i protagonisti del Team Kickstar a tentare la conquista di una medaglia ai Campionati Europei Giovanili di Kickboxing, che si svolgeranno in Turchia dal 27 agosto al 3 settembre 2023.

I due Fighters cuneesi, 15enni entrambi e attuali Campioni Italiani Federkombat Cadetti 2023, si sono infatti guadagnati il posto in Nazionale a seguito di una stagione sportiva ricca di successi ed ottime esperienze nazionali ed internazionali.

Freschi di due medaglie d’oro, due di argento e una di bronzo al recente “Spanish Open International” (Alicante - Spagna, Luglio 2023), Isabel Ciartano e Samuele Simondi partiranno alla volta di Istambul, in Turchia, più affamati che mai (WAKO European Kickboxing Championships 2023).



“La Nazionale è sempre stata un mio sogno” - commenta Isabel Ciartano - “non ci credo ancora di esserci riuscita... di essere stata selezionata e poi confermata, sono felicissima e mi sto impegnando al massimo per arrivare pronta, competitiva e preparata”.



“Non vedo l’ora di poter combattere a Istambul” - continua Samuele Simondi (già Azzurro 2022 e riconfermato 2023, ndr) - “ai Campionati dello scorso anno mi sono fermato a un passo dal podio e quest’anno sono davvero determinato per riuscire a conquistare una medaglia”.



Sorride il DT Kickstar, Mº Ivan Sciolla: “sono carichi, i ragazzi, il countdown è ormai agli sgoccioli, e anche io non vedo l’ora di vederli in azione. Quest’anno sono cresciuti davvero molto in termini di consapevolezza e maturità agonistica, anche grazie alle diverse esperienze internazionali che hanno svolto, e al lavoro impegnativo e costante che svolgiamo in palestra con l’intero Team. In bocca al lupo ragazzi! Divertitevi e sono sicuro che sarà un successo”.



“Vestire la Maglia della Nazionale è un Sogno per ogni Atleta, e faremo del nostro meglio per tenere alti i Colori Azzurri; ci siamo allenati tantissimo e abbiamo avuto l'opportunità in questa stagione sportiva di fare tanti test match internazionali che ci hanno stimolato e motivato tantissimo. Anche per questo ringraziamo i nostri compagni di allenamento e i nostri Coach. Bene, ora... Siamo pronti!” - concludono i ragazzi.