L’Olimpo Basket Alba presenta la stagione 2023-24 delle giovanili

Finalmente si entra nella stagione 2023-24 dell’Olimpo ed è davvero tutto pronto per ripartire alla grande!

Dopo diversi anni l’Olimpo schiera una squadra giovanile per ogni categoria, dall’Under 13 all’Under 19. Il movimento è in crescita su tutti i fronti, a partire e grazie anche al grande lavoro svolto dal settore minibasket guidato da Andrea Danna.

L’obiettivo è quello di mettere al centro del progetto i giovani e farli giocare il più possibile, per crescere in campo e fuori e potersi esprimere. Dunque, oltre ai campionati FIP, si prenderà a parte anche a quelli CSI ed a tornei fuori regione.

SQUADRE, STAFF E RADUNI

Di seguito ecco tutti gli allenatori e le date dei raduni delle rispettive squadre.

U13: raduno LUNEDÌ 4 SETTEMBRE ORE 17.00, PALA LANGHE

Staff: Stefano Biglia (allenatore), Edmond Uko (ass. allenatore)

U14: raduno LUNEDÌ 4 SETTEMBRE ORE 18.30, PALA LANGHE

Staff: Franco Zimbardi (allenatore), Stefano Biglia (ass. allenatore)

U15: raduno MARTEDÌ 29 AGOSTO ORE 16.00, Pala 958 CORNELIANO

Staff: Alessio Gaudio (allenatore), Alberto Ferrari (ass. allenatore)

U17: (Campus) raduno MARTEDÌ 29 AGOSTO ORE 17.30, PALA LANGHE

Staff: Stefano Biglia (allenatore), Isaac Uko (ass. allenatore)

U19/D: raduno MARTEDÌ 29 AGOSTO ORE 19.00, PALA LANGHE

Staff: Roberto Violardo (allenatore serie D Olimpo), Stefano Biglia (allenatore U19 Campus), Alessandro Cagliero (ass. allenatore)

SENIOR CSI: raduno da metà settembre (info al 389 616 8647)

Staff: Albert Ferrari (allenatore)

Lo staff si arricchisce di una figura importante, Alessio Gaudio, che porterà le sue qualità tecniche per i ragazzi dell’under 15 Gold chiamati ad un importante salto tecnico in campo. Un secondo volto nuovo tra gli allenatori è quello di Alessandro Cagliero che, dopo la lunga esperienza in C e B da giocatore, sarà assistente del gruppo U19 Gold/D.

Grazie alla collaborazione con Novipiù Campus Piemonte le squadre U17 e U19 giocheranno nel rispettivo campionato sotto il nome Campus; la squadra U19 parteciperà inoltre alla Divisione Regionale 1 (ex Serie D) come Olimpo. Questo secondo gruppo sarà guidato dal veterano coach albese Roberto Violardo (in D) e dal Responsabile del Settore Giovanile Stefano Biglia (In U19).

Stefano Biglia guiderà inoltre U17 (Campus) e U13 (Olimpo), due gruppi di lavoro davvero stimolanti: i 2011 affronteranno il loro primo campionato giovanile, mentre i 2007 e 2008 si misureranno con formazioni di alto tasso tecnico.

Poi, ritorna da allenare un gruppo giovanile anche il nostro Franco Zimbardi che avrà in dote il gruppo 2010 che parteciperà al campionato under 14 Gold, dove i ragazzi saranno chiamati ad alzare l’asticella dopo l’ottimo campionato svolto lo scorso anno.

Chiudiamo le presentazioni con la squadra CSI amatoriale (rivolta ai senior) che sarà guidata da Alberto Ferrari, abile a creare un gruppo entusiasta unito dalla passione per la palla a spicchi.

Ogni squadra avrà almeno due figure tecniche per far sì che tutti i ragazzi siano seguiti e guidati nel miglior modo possibile. A completare gli staff sono gli assistenti Edmond Uko ed Isaac Uko.