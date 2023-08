Entracque: installato un punto di ricarica e-bike al centro informazioni

Il Centro Informazioni della Centrale di Entracque è sempre più innovativo e green. Dopo l’inaugurazione della sala espositiva, ricca di nuovi e interessanti contenuti per scoprire tutti i segreti della centrale idroelettrica più grande d’Italia, arriva anche la stazione di ricarica per e-bike a rendere l’esperienza di visita alla centrale, e la scoperta del Parco delle Alpi Marittime, sempre più sostenibile. La stazione di ricarica è a disposizione di tutti gratuitamente, può ricaricare tre biciclette in contemporanea ed è dotata anche di totem di strumentazione per interventi tecnici di prima necessità.



“Il Centro Informazioni della Centrale Luigi Einaudi è da anni un polo di educazione didattica e formazione ambientale e, da oggi, è più facile raggiungerlo anche pedalando su una bici elettrica. La centrale è per sua natura sostenibile e perfettamente integrata nell’ambiente circostante e, grazie alla sinergia fra Enel Green Power, Parco delle Alpi Marittime e Comune di Entracque, è sempre più attiva nello sviluppo del turismo sostenibile del territorio” spiega Stefano Basano, Responsabile Unità Territoriale Cuneo Enel Green Power.



“Enel Green Power con questo punto di ricarica offre ai bikers un servizio in una località strategica collocata sul passaggio di alcune grandi classiche della Valle Gesso, su itinerari di prestigio quale "la Gran fondo Alpi Marittime" e di scoperta del territorio come l'anello "Ciclimatici". Un percorso quest'ultimo che fa tappa al Centro informazioni della centrale nel quale è ospitata la mostra permanente "Cambiamenti climatici: nelle Alpi del Mediterraneo" realizzata dal Parco. Questa nuova azione rafforza la collaborazione di Enel Green Power con il nostro Ente per la promozione del turismo sostenibile" dichiara Piermario Giordano, presidente delle Aree protette Alpi Marittime.



Il Centro informazioni Enel Green Power, con le sue mostre, è aperto anche durante il periodo estivo. Si possono prenotare le visite guidate presso la Centrale idroelettrica Enel Green Power, che si svolgono alle ore 9:00 e alle ore 14:00, telefonando allo 0171 1740052.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni visita il sito https://www.areeprotettealpimarittime.it/centri-visita-e-giardini/centro-informazioni-enel-l-einaudi.