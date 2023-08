Asfaltature agostane a Fossano: dopo via Marene sarà la volta del grande cantiere di viale Regina Elena

Fine agosto di importanti lavori di asfaltatura per la città di Fossano.

Da qualche giorno, e fino al 29 agosto, è in corso infatti il rifacimento del manto stradale di via Marene, nell'importante bretella che va da salita Salice alla rotonda con via Fraschea.

I lavori comportano divieto di sosta assoluto e divieto di transito salvo aventi diritto, compatibilmente con le operazioni del cantiere.

Subito dopo sarà la volta dell'ingente opera di asfaltatura di viale Regina Elena.

I lavori saranno condotti a cura di Anas in qualità di misura compensativa per le restrizioni della tangenziale relativamente alla percorrenza dei mezzi pesanti, misura precauzionale che si rese necessaria dopo il crollo del viadotto su via Marene nell'aprile 2017.

Vista la centralità della direttrice per Bra, le attività di rifacimento del manto stradale avverranno in modalitá suddivisa su quattro diversi tronconi, per permettere nel frattempo una fruizione almeno parziale e progressiva del Viale.

Si procederà da nord verso sud: il primo intervento è previsto dalla zona dell'innesto di via San Michele fino allo snodo su cui si affaccia il punto vendita zonale del Mercatò.

A seguire, procedendo verso il centro, il secondo intervento si svilupperà da via Leverone all'altezza del viale Vallauri.

La terza tranche impegnerà la parte di viale Regina tra la rotonda con viale Vallauri e l'incrocio con via Alba e infine il quarto e ultimo intervento concluderà la fresatura e successiva nuova bitumatura tra via Alba e la fontana di piazza Picco.

A seguire un nuovo tracciamento della segnaletica orizzontale.

Circa dieci giorni di lavoro in totale, compreso un piccolo ragionevole margine suggerito dalla complessa articolazione del viale stesso, nei quali via via il traffico in entrata in città e quello urbano verranno incanalati in parte in tangenziale e in parte nelle vie che si trovano ai due lati della strada: un piccolo disagio collaterale per un importante lavoro di asfaltatura, oggi strettamente necessario su un viale percorso ogni giorno da un traffico così importante.