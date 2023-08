Partiti i lavori al passaggio a livello di Neive Borgonuovo: stop al traffico veicolare e pedonale

È scattato oggi e durerà almeno fino a domani sera (comunque fino a fine lavori) la chiusura al traffico veicolare del passaggio a livello di Neive Borgonuovo.

Lo stop si è reso necessario per sistemare l'attraversamento stradale in vista della prossima riattivazione della linea ferroviaria Alba-Asti prevista per l'11 settembre prossimo.

"Chiediamo ai cittadini e agli automobilisti la massima attenzione e collaborazione per affrontare queste due giornate di criticità - l'appello della sindaca Annalisa Ghella -. La Provincia collabora attivamente nella segnaletica dei percorsi alternativi, determinante soprattutto per il traffico pesante".

Ricordiamo che il divieto di attraversamento riguarda anche i pedoni.