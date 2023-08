"Degrado e sporcizia nel centro di Trinità"

Riceviamo e pubblichiamo.



Nelle foto si vede la totale mancanza e incuria da parte dell’Amministrazione comunale di Trinità.

Questo angolo della piazza centrale è suolo pubblico, aperto al pubblico, ed è il “pianerottolo d'ingresso” di un'abitazione privata e della Chiesa della Confraternita.



Si presenta come una giungla ricoperta da guano di volatili. Da quando quest'area comunale non viene pulita? Ma, soprattutto, perché l’amministrazione comunale tratta il nostro paese in questo modo? Trinità e i trinitesi non lo meritano!



In questi quattro anni di legislatura il paese non ha visto migliorie, se non quelle ordinarie. Parole di progetti, parole sull’asfaltare strade, parole, ma la manutenzione e la pulizia del territorio nulla. Chissà se con l’avvicinarsi delle elezioni comunali 2024 fiorirà dell’asfalto sulle strade?



Sismia Selvaggia Spertino,

capogruppo della minoranza in Consiglio comunale