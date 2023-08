Al via da lunedì prossimo il bando della Regione per finanziare gli impianti sportivi

Da lunedì 28 agosto sarà possibile presentare le domande per accedere al bando della Regione Piemonte “in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, che implica anche il sostegno degli investimenti per il miglioramento dell’offerta e della qualità degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica dell’attività sportiva e fisico-motoria-ricreativa, nonché per lo sviluppo di forme d’integrazione e coesione sociale e di stili di vita sana attraverso l’attività sportiva.

La Giunta Regionale ha infatti stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo mutui per un massimo di sei milioni di euro, proprio per assegnare i contributi inerenti a questa misura, finalizzati all’assegnazione dei contributi, attraverso l’adesione al bando indetto dall’Istituto di credito stesso, denominato “Sport Missione Comune”.

“Possono richiedere la concessione del contributo regionale i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata proprietari di impianti sportivi - precisa Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte - ma anche i concessionari gestori dell’impianto sportivo di proprietà di enti pubblici. È possibile accedere ai fondi non solo per la costruzione dell’impianto ma anche per realizzare un ampliamento, acquista attrezzatura, operare un efficientamento energetico, oppure per la messa a norma di impianti e complessi sportivi. Attraverso questa misura - conclude Graglia - è anche possibile sostenere l’abbattimento delle barriere architettoniche”.





La somma complessiva massima disponibile per l’assegnazione dei contributi in conto capitale, ammonta a sei milioni di euro.

Le domande complete della documentazione prevista per l’ammissione al contributo, dovranno essere presentate a partire dalle 9 di lunedì 28 agosto, fino alle ore 12 di venerdì 3 novembre 2023.