Bra mette a disposizione una navetta gratuita per la novena della Madonna Fiori

Come da tradizione, la Città di Bra mette a disposizione dei fedeli una navetta gratuita che permetterà di raggiungere il Santuario della “Madonna dei fiori” in occasione della novena di preghiera che precede la festa patronale dell’8 settembre. Il collegamento sarà attivo tutti i giorni a partire da mercoledì 30 agosto e sino a giovedì 7 settembre 2023, con partenza da piazza Roma (presso la fermata antistante il passaggio pedonale per la stazione ferroviaria) alle 15.30 e ritorno al termine della funzione (ore 17).

Nella giornata di domenica 3 settembre la navetta partirà alle 15 (la funzione è anticipata alle 15.30), sempre da piazza Roma, con ritorno al termine della celebrazione (ore 16,30).

Per maggiori informazioni sul servizio, gratuito e realizzato a cura dell'Amministrazione comunale, è possibile contattare l’Ufficio Trasporti al numero 0172.438291.