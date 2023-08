Cavallo, consigliere a Boves: "Abbiamo a cuore le frazioni e le nostre bellissime aree montane"

Politiche per la montagna e Rapporti con le Frazioni: sono queste le deleghe in capo a Gianluca Cavallo, consigliere comunale a Boves, prossimo alla chiusura, tra meno di un anno, di un quinquennio amministrativo non semplice, soprattutto perché fortemente condizionato dall'emergenza Covid.

Nonostante tutto, Cavallo, ottimista e positivo per natura, evidenzia le cose realizzate, che sono state tante. Tra quelle che ritiene più significative, complice anche un biennio caratterizzato da scarse precipitazione, che ne hanno evidenziato quindi la grande utilità, la realizzazione dell’invaso di Via tetti Molettino.

"Un iter lungo e complicato, avviato già nel corso della precedente amministrazione - spiega. Siamo riusciti a portare a termine un'opera importante per venire incontro alle carenze idriche del territorio. I benefici sono stati tanti. E quanto realizzato a Boves è stato preso come modello per tanti altri progetti".

Attenzione alla montagna e al suo benessere, che parte dalla cura e di servizi. E alle frazioni bovesane, vive e vivaci. "Sono stati realizzati, su gran parte delle strade della zona montana di Boves, molti tratti di asfaltature - sottolinea Cavallo. Erano necessarie, perché alcune vie risultavano fortemente ammalorate a causa del logorio del tempo. Altri sono in previsione, tra cui il rifacimento di una parte della piazza della frazione San Giacomo".

Particolare attenzione è stata data alla sicurezza degli edifici scolastici delle frazioni, a partire dalla pulizia e sistemazione del tetto delle scuole di San Giacomo e di Castellar. A Rosbella è stato inserito un nuovo punto luce all’ingresso della frazione.

Cavallo ricorda anche un intervento ultimato a fine primavera 2022. "Boves è molto attenta alla sostenibilità e alla natura, nella sua fruizione più autentica. In zona Boscaie è stata inaugurata la nuova area picnic, grazie ad un contributo dell’Unione Montana Alpi del Mare di 15.000 euro, nell’ambito della promozione e valorizzazione del turismo montano. Un altro progetto in corso riguarda il miglioramento della segnaletica dei nostri sentieri montani, alcuni dei quali comprendono i percorsi del Bisalta Trail; i nuovi cartelli indicheranno nello specifico i vari percorsi e il loro grado di difficoltà. Molti sforzi sono stati fatti per il potenziamento del servizio di telefonia in alta valle, anche se si sono riscontrate numerose difficoltà con i diversi operatori telefonici, che ad oggi non hanno ancora dato riscontri positivi. Tale obiettivo pertanto non è ancora stato raggiunto, sarà quindi oggetto di ulteriori azioni mirate".

Al fine di colmare il gap digitale e per dare un maggior servizio ad una parte del territorio di Boves, attualmente oggetto di pesanti limitazioni nell’ambito delle telecomunicazioni, "si è pensato di promuovere dei punti di navigazione internet nelle zone maggiormente abitate della Valle Colla. A tale fine gli Uffici hanno preso contatto con alcuni provider locali al fine di verificare la fattibilità di una dorsale di rete per portare connettività wifi nelle frazioni Castellar, San Giacomo e Rosbella. Anche in tale caso è emerso che non vi è interesse da parte delle ditte private in merito all’installazione di tale tipo di infrastrutture, ma non ci arrendiamo. Attualmente siamo in contatto con i progettisti tecnici della società Oper Fiber a cui è stata manifestata la richiesta di potenziamento della connettività delle frazioni meno coperte. Siamo contenti di sottolineare che, a seguito di sopralluoghi, è seguito un primo riscontro positivo; siamo fiduciosi che ci sia da parte di quest’azienda un interesse reale ad una collaborazione per la risoluzione della situazione di criticità".

Su questo tema, Cavallo e l'amministrazione bovesana sono fortemente impegnati. "Abbiamo già fatto la segnalazione a UNCEM attraverso il servizio di mappatura delle aree senza segnale telefonico. Si sta avanzando inoltre una prima ipotesi di lavoro, al fine di unire i diversi comuni appartenenti al GAL che manifestano la medesima problematica, per portare il problema all’attenzione della Regione. Per me è un punto fondamentale: la connessione è un diritto e le nostre montagne, garantendo dei servizi, possono diventare sempre più un luogo di vita sano e sostenibile per tante giovani famiglie".