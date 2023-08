Cuneo, il 2 settembre Italexit organizza una manifestazione di protesta contro il blocco dei diesel Euro 5

Sabato 2 settembre alle ore 16 in Largo Audifreddi, di fronte al Municipio, la sezione locale di Italexit organizza una manifestazione contro il blocco dei mezzi Euro 5. Il divieto di circolazione sarà in vigore dal 15 settembre 2023 sino al 15 aprile 2024 e sarà attivo tutti i giorni feriali dalle 8 alle 19, senza distinzioni tra mezzi privati e mezzi per il trasporto merci.

"Tale misura colpirà direttamente centinaia di migliaia di cittadini e migliaia di imprese già messe in difficoltà da una complessa situazione economica che, al di fuori delle dichiarazioni del Governo, non sembra destinata a ricomporsi in tempi brevi", dichiarano la responsabile provinciale Serena Rebuffo ed in consigliere comunale Beppe Lauria puntando il dito contro quella che definiscono "l’arrendevolezza di Cirio e i suoi alleati".

"Questa imposizione non è accettabile - dicono -: le istituzioni locali hanno il dovere morale di opporsi a questa nuova ossessione green di Bruxelles se le conseguenze rischiano di diventare catastrofiche per il tessuto sociale ed economico. Chiediamo un atto di coraggio al centrodestra prima che sia troppo tardi”.