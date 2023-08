Cuneo: scomparso a Northampton, in Inghilterra, Maurizio Nocchiero

In lutto la comunità di Cuneo per la morte di Maurizio Nocchiero, occorsa il 21 agosto scorso a Northampton, in Inghilterra.



Nocchiero aveva 62 anni e da tempo abitava a Londra. A dar notizia della dipartita la moglie Rosita, la figlia Sofia, le sorelle Giuseppina, Rosaria e Daniela, i fratelli Antonio e Salvatore.



L’uomo verrà ricordato sabato 26 agosto alle 18 nella messa in suffragio al Duomo di Cuneo.