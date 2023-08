Domani a Niella Tanaro tornano i sapori e i profumi della Festa del Pane

Conto alla rovescia per gli amanti delle tradizioni locali e del divertimento all'aria aperta: domani, sabato 25 agosto, Niella Tanaro darà il via agli appuntamenti per il ritorno della Festa del Pane.

La kermesse per il 2023 vedrà come protagonista il Rubatà di Campagna e per l'occasione i giovani Marta Anselmo e Lorenzo Garra hanno realizzato, negli scorsi mesi, il disegno del drappo che accompagnerà i festeggiamenti.

"Siamo molto orgogliosi di questa terza edizione della Festa del Pane - commenta il sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina, che fin dall'inizio del suo mandato, insieme alla sua amministrazione ha lavorato per la nascita di questo evento - "Una manifestazione che cresce, rinnovandosi ogni anno. Il 2023 segna anche la creazione della "GraNiella" (leggi qui), farina prodotta con i grani antichi e che ora ha un logo i cui colori ricordano il giallo del grano e il blu del gittaione, grazie alla Pro loco e all'Associazione Fondiaria. Sarà un week end ricco di appuntamenti, grazie alla collaborazione delle associazioni locali e della neo costituita "Più meno giovani" che sabato sera presenterà il suo primo evento.

Siamo molto contenti anche di ospitare una delegazione dei nostri amici francesi di Peillon con i quali stiamo lavorando per il gemellaggio tra comuni. Anche quest'anno sarò con noi Luc Debove, campione del mondo di pasticceria ed executive chef di École Ducasse. La kermesse sarà inoltre impreziosita dagli Ambassadeur du Pain che si prepareranno per le loro competizioni, in questo senso Niella sarà un'ottima palestra. Inoltre avremo la speciale presenza del maestro Riccardo Avetta, panificatore niellese di grande esperienza che ha un'attività a Torino e insegna arte bianca.

La manifestazione ha richiesto molti mesi di lavoro e una riorganizzazione degli stand, speriamo i visitatori vengano a trovarci numerosi".

IL PROGRAMMA

Si partirà domani sera alle 19 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Alle 20 al via l'evento "A tutta pizza", organizzato dalla neo associazione "Più meno giovani", con fiumi di birra e musica live in piazza Oreste Giondo, in collaborazione con Azienza Agricola Benso, Outis live band e il Comune di Niella.

Domenica 27 agosto la manifestazione entrerà nel vivo con l'apertura della fiera dal mattino alle 9.30. Gli stand dei prodotti tipici locali saranno una delle attrazioni principali della Fiera, unitamente all’area street food dove deliziosi piatti saranno a disposizione di tutti i visitatori.

Lungo le strade del paese, artisti e pittori si esibiranno creando opere d'arte dal vivo e i più piccoli avranno il loro spazio dedicato, con l’animazione dell’Associazione Macramè.

Oltre a tanti espositori i visitatori avranno la possibilità di ammirare la mostra fotografica "Come eravamo nel '900", allestita nella Confraternita di Sant'Antonio.

Alle 10 avrà inizio la panificazione del Rubatà di Campagna da parte degli Ambassadeur du Pain e avverrà l'incontro con la delegazione Comune di Peillon per il gemellaggio tra i due paesi.

Alle 11 sono in programma la battitura del grano, l'apertura della mostra "Pittori per caso" e l'appuntamento con le Bocce Quadre

Alle 15 le premiazioni di concorsi "Pane artistico" e "Tra pittura e pane", nella Confraternita di Sant'Antonio nella Confraternita di Sant'Antonio.

Alle 17 si rinnoverà la battirua del grano e alle 18 la premiazione "Street Art" (Alcuni apuntamenti in programma potrebbero subire modifiche in caso di maltempo, ndr).

La fiera si chiuderà alle 19.30, per tutta la durata della manifestazione sarà aperto e visitabile il forno comunitario.

L'accesso alla Fiera di Niella Tanaro sarà completamente gratuito, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare a questa meravigliosa giornata di festa e scoprire le eccellenze del territorio. Possibilità di parcheggio per i camper.