Mondovì: lavori alla funicolare, servizio sospeso lunedì pomeriggio

A seguito della necessità di eseguire lavori improcrastinabili per la messa in sicurezza di un modiglione del terrazzo dell’ex Tribunale sovrastante i locali della stazione di monte della Funicolare, e nell’impossibilità che essi vengano realizzati in tempi brevi dall’ente che ha in disponibilità l’immobile, il Comune di Mondovì ha previsto la sospensione del servizio della Funicolare dalle ore 13.50 fino alle ore 17 di lunedì 28 agosto 2023.

Durante la chiusura dell’impianto gli utenti potranno utilizzare la Linea 3 Circolare Piazza, dove saranno validi tutti i titoli di viaggio del servizio urbano della città di Mondovì, compreso l’abbonamento speciale “Funicolare”.

Il Comune specifica inoltre che, nella fascia oraria interessata dai lavori, tutte le corse della linea 3 effettueranno fermata Breo-Piazzetta Levi.

La Funicolare riprenderà il normale esercizio al termine dei lavori di manutenzione.