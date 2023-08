Calcio giovanile: un successo la European Football Academy

Grande successo per l'estate 2023 di EUROPEAN FOOTBALL ACADEMY ASD con oltre 200 giovani atleti che nei mesi di giugno, luglio ed agosto hanno partecipato agli allenamenti ed alle numerose attività multidisciplinari proposte, sotto la guida dello Staff Tecnico EUROPEAN coordinato dai Resp Tecnici Stefano Bonelli e Navaraj Venere coadiuvati da:



- la psicologa dello sport Giorgia Rocchetta;

- i preparatori atletici della scuola Seven Stars Moovement Freestyle Sport;

- gli allenatori Samuel Mortara, Mirco Vinai, Alessandro Murgia, Nordine Hallil e Darko Damnjanovic;

- i preparatori dei portieri Enrico Vaudagna e Ferruccio Bellino.



150 giovani calciatori hanno scelto la formula full day del "Camp Estivo" a Cuneo, altri 70 atleti hanno partecipato alla 10^ edizione dello "Stage" a Sanremo.



I partecipanti hanno svolto diversi tipi di attività, un mix bilanciato tra proposte tecniche, piscina, tornei, mental training, relax, beach soccer, giochi e proposte d’allenamento con l’obiettivo di rendere liberi gli atleti di esprimere la propria creatività e di trasmettere sicurezza nelle proprie attitudini e capacità.

Hanno riscosso grande successo il parkour ed il beach soccer dove i bambini hanno potuto testare il loro coraggio esercitandosi su gesti tecnici in acrobazia sulla sabbia ed i giochi di mental training in cui la psicologa dello sport ha fatto sperimentare la gestione delle emozioni, la sincronia, l’autoefficacia, la gestione dell’errore e come darsi degli obiettivi per prendere fiducia in se stessi.

Nel frattempo sono proseguiti anche gli allenamenti individuali allo Sporting Cuneo di San Rocco Castagnaretta condotti da Mister Navaraj Venere ed a Sanremo dai Mister Samuel Mortara e Stefano Bonelli.



A coordinare il tutto il Responsabile Stefano Bonelli “Crediamo in un approccio multidisciplinare, un ambiente sereno e senza giudizio, di rispetto e fiducia, dallo stile di conduzione partecipativo e non direttivo che renda l’allievo protagonista del processo di apprendimento, creando i presupposti naturali per un atleta autonomo e protagonista dell’apprendimento, che sia intenso, propositivo e corretto.

Per raggiungere questi obiettivi, ci siamo ispirati ad uno stile di conduzione che richiede tanta pratica, volontà e preparazione, pertanto abbiamo intrapreso un percorso di crescita anche con il supporto della nostra psicologa dello sport Giorgia Rocchetta. Un approccio costante di questo tipo, crediamo che porterà a dei benefici straordinari sulla loro personalità e sul modo di apprendere dei ragazzi.



Ringrazio coloro che ci hanno ospitato nelle varie strutture per la disponibilità ed amicizia dimostrataci. Grazie ai ragazzi/e provenienti da tutte le società del territorio ed ai loro genitori per la fiducia e la stima che ci dimostrano ogni anno, tutto ciò ci incoraggia a fare sempre meglio. Ringrazio tutti i collaboratori della European, uno Staff affiatato con una forte identità di squadra e con la stessa voglia di migliorarsi ogni anno. Un ringraziamento agli sponsor Balocco, BCC di Caraglio, ASF Alpi Service Freight, Bertone Arredo e Design, Fisio Centallo, il nostro sponsor tecnico Karhu ed il Podio Sport, che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi.



Dopo una breve pausa estiva, l'Academy ripartirà da lunedì 28 agosto con gli "Allenamenti Individuali" per ragazzi/e dagli 8 ai 16 anni di qualsiasi Società, come di consueto ci saranno tante novità!



Per rimanere aggiornati seguiteci sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Per info e prenotazioni corsi contattare Stefano Bonelli al 328-4277540.