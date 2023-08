Addio don Gino, sacerdote salesiano originario di Chiusa di Pesio

Si è spento a Torino martedì 22 agosto il sacerdote salesiano Giorgio Castellino per tutti don Gino. Era originario di Chiusa di Pesio. Figura di riferimento, a partire dal 1970 per i tanti allievi dell'Istituto Internazionale Edoardo Agnelli di Torino.

Lo ricorda anche il sindaco del capoluogo di Regione Stefano Lo Russo: “Lungo il mio cammino di formazione ho avuto la fortuna di incontrare persone capaci di trasmettere non soltanto nozioni, ma grande passione per la conoscenza e, soprattutto, profondi valori umani. Don Giorgio Castellino era una di queste: durante gli anni all'istituto Agnelli la sua grandissima umanità e la sua capacità di entrare immediatamente in sintonia con le persone sono stati doni preziosi per me e per tante persone che hanno condiviso un pezzo di strada con lui. E anche negli anni successivi, quelli della vita adulta, è stato sempre presente con affetto, discrezione e una raffinata semplicità. La sua scomparsa è una notizia davvero triste e dolorosa: Don Giorgio mi mancherà profondamente, come mancherà alla sua comunità e a tante e tanti per cui è stato punto di riferimento. Desidero fare le mie condoglianze sincere ai suoi cari e un abbraccio a tutta la comunità salesiana. Grazie di tutto, don Giorgio”.

Questo il ricordo della comunità salesiana dell’Agnelli: “Caro don Giorgio, don Gino come ti chiamano a Chiusa Pesio, il tuo paese natale. Hai resistito con coraggio e pazienza, come il tuo solito, con poche parole e lunghi e sapienti sguardi. Alla fine la debolezza e le complicazioni sanitarie hanno avuto il sopravvento e ci hai lasciati, hai raggiunto i tuoi cari e il giardino salesiano, ti sei presentato al Signore che fedelmente hai servito tutta la vita: 70 anni di vita religiosa e 60 anni di sacerdozio. Non hai fatto pesare i tuoi malanni, eri più interessato a seguire quello che succedeva attorno a te e a partecipare ai dibattiti e alle discussioni. Uomo di pace, mite e saggio, confratello gentile e cordiale, sacerdote disponibile e paterno, professore appassionato e competente sei stato un grande dono per quanti ti abbiamo conosciuto e abbiamo fatto un pezzo di strada con te. Sei arrivato all’Edoardo Agnelli nel settembre del 1970, come professore di chimica e di scienze, e qui fino all’ultimo hai istruito ed educato migliaia di giovani, come salesiano sacerdote e come docente. Ti portiamo nel cuore e nelle preghiere. Facciamo tesoro dei tuoi insegnamenti e del tuo stile di vita”.

Il funerale di don Gino è stato celebrato questa mattina venerdì 25 agosto nella parrocchia “San Giovanni Bosco”di Torino. La salma sarà tumulata nel cimitero di Chiusa di Pesio, dopo la preghiera e la benedizione.