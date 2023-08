Alluvione in Valle Argentera: in supporto anche i Vigili del fuoco di Cuneo

Da ieri sera, giovedì 24 agosto, c'è anche una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo in supporto ai colleghi nei territori di Cesana Torinese e Sauze di Cesana (TO) in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito soprattutto la zona della Valle Argentera.

Nella notte, in seno al COC aperto dal Comune di Cesana, in coordinamento con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, si era deciso di attendere l'alba prima di evacuare le persone rimaste bloccate da frane e colate di detriti a monte del Pont Terrible, che dà accesso alla Valle Argentera, poiché non si registravano emergenze sanitarie e le condizioni meteorologiche erano tornate alla normalità.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 6 di questa mattina per recuperare circa un centinaio di persone isolate.

I tecnici del Soccorso Alpino sono stati elitrasportati con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco nelle zone colpite dal maltempo e sono impegnati a raggruppare le persone e stabilire le priorità di evacuazione tramite elicottero e un mezzo anfibio dei Vigili del Fuoco.

Si segnala che alcune persone sono state costrette a trascorrere la notte nella propria automobile mentre altre sono state ospitate presso le strutture dei malgari presenti in zona per la monticazione estiva del bestiame.