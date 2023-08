È durato un'ora e mezza l'intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas segnalata in via Mondovì a Morozzo. L'allarme è scattato alle 13 di venerdì 25 agosto.

Un tubo del gas è stato tranciato da una ditta che stava operando in zona.

Sul posto i vigili de fuoco di Cuneo e i volontari di Morozzo.