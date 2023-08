La Procura di Cuneo procede per violenza sessuale dopo la denuncia di una turista straniera

Toccherà alla Procura di Cuneo cercare di far luce sul caso di abusi sessuali che avrebbe avuto quale vittima una turista straniera nei giorni scorsi di passaggio a Marmora, in Alta Valle Maira.



Accaduti nel pomeriggio di venerdì 18 agosto, i fatti avrebbero avuto come teatro la zona di pascoli prossima alla chiesetta di San Teodoro, edificio religioso posto a 1.800 metri di quota, a monte del piccolo centro montano, lungo un percorso abituale meta di turisti ed escursionisti.



Qui, al rientro da una passeggiata, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo, un lavoratore stagionale di origine straniera, che le avrebbe prima rivolto apprezzamenti il cui tenore si sarebbe però fatto presto particolarmente pesante. La donna avrebbe quindi cercato di allontanarsi, venendo però inseguita dall’uomo, che nei suoi confronti avrebbe anche tentato un approccio a sfondo sessuale. Divincolatasi, la malcapitata sarebbe infine riuscita a fuggire a valle e a chiamare i Carabinieri, che accorsi hanno richiesto anche l’intervento di un equipaggio del 118.



Da qui l’apertura di un fascicolo d’indagine per violenza sessuale da parte della Procura, ora impegnata negli accertamenti del caso.



A questi si rifà il sindaco di Marmora Giorgio Reviglio: "A quanto apprendiamo non sono coinvolti nostri residenti, ma parliamo di un fatto di assoluta gravità e del quale siamo molto dispiaciuti, se è vero che può aver avuto come teatro il nostro paese. Manifestiamo tutta la nostra vicinanza alla presunta vittima, anche se prima di formulare qualsivoglia giudizio ritengo corretto attendere con la dovuta cautela che le indagini facciano il proprio corso".