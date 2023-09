Arriva il carburante ecosostenibile per le navi: tutto ciò che c’è da sapere sulla notizia

Ormai da molti anni, l’ecosostenibilità rappresenta un carattere prioritario all’interno delle politiche di intere aziende. Non sono più soltanto i privati cittadini, di fatto, a focalizzarsi sull’impatto ambientale delle loro scelte o sul consumo di risorse che effettuano giornalmente. Si tratta, purtroppo, di una conseguenza piuttosto diretta dello sfruttamento incontrollato di queste ultime avvenuto per decenni. Oggi, però, la situazione sembra essere in lento cambiamento, lasciando sperare cautamente per il futuro. Ne è l’esempio lampante quanto sta accadendo in ambiti come quelli dell’edilizia e dell’automotive, dove l’ecosostenibilità sta diventando un carattere prioritario.

Una delle ultime novità che stanno maggiormente destando l’opinione pubblica, però, riguarda proprio il settore dei trasporti e, nel caso specifico, quello navale. Sebbene già da anni si parli di ecocarburanti e di motori in grado di processarli con cui equipaggiare autovetture destinate all’utilizzo quotidiano, l’ultima novità in fatto di carburanti green è riuscita ad emergere dai progetti e a concretizzarsi nell’ambito marittimo.

Di recente, infatti, presso il Canale di Suez (ossia uno dei più importanti luoghi per il traffico di merci via nave) è stato raggiunto il traguardo green sensazionale del primo rifornimento di una imbarcazione di grosse dimensioni con combustibile totalmente ecosostenibile. La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo, venendo riportata dalle più attendibili realtà editoriali nell’ambito della green economy come tradingonline.com e non solo.

Entrando nei dettagli della vicenda, il carburante ottenuto per poter effettuare il rifornimento alla nave interessata dalla notizia sarebbe stato ricavato da fonti interamente rinnovabili. La forma di combustibile in questione è ben nota ai più con il nome di metanolo verde. Ad oggi, si tratta di una delle possibili fonti alternative ai combustibili fossili che si potrebbero usare maggiormente in futuro per navi ed imbarcazioni, allo scopo di ridurre al minimo l’impronta ambientale del trasporto via mare.

Navi e mobilità sostenibile: la questione elettrico

Molte persone, potrebbero chiedersi il perché in ambito marittimo non si possano utilizzare fonti di alimentazioni elettriche come già da qualche anno sta avvenendo nel settore automobilistico. Le grosse navi cargo vedono nella loro stazza un limite nell’utilizzo di determinate fonti alternative di energia. Queste imbarcazioni, infatti, non potrebbero essere sospinte da motori a batteria. Allo stesso tempo, l’idrogeno verde – con la sua scarsa densità energetica – renderebbe necessari troppi rifornimenti, oltre ad una progettazione specifica di navi che potrebbero impiegarlo.

Comunque sia, la nave protagonista del primo rifornimento green in ambito marittimo della storia appartiene alla compagnia Maersk, colosso danese delle spedizioni, ormai da 119 anni coinvolto nel mondo del trasporto via mare. La società starebbe investendo cospicue somme di denaro nella conversione sostenibile della flotta e delle operazioni che compie. Si punterebbe all’impatto zero entro il 2050, ma né l’azienda, né le istituzioni sottovalutano le sfide della decarbonizzazione dell’industria delle spedizioni e, soprattutto, del settore navale.

Ovviamente, questo è un traguardo non di poco conto, vista l’efficienza con cui l’intera operazione di rifornimento è stata eseguita. La nave, nel complesso, sarebbe stata rifornita per 6 ore, per un totale di carico a bordo di 500 tonnellate di metanolo verde. Dopo aver compiuto il rifornimento, la nave sarebbe partita verso i principali porti europei, dove era diretta dall’inizio del viaggio.

I dettagli sul metanolo verde: il combustibile navale del futuro

Come detto, negli ultimi anni l’attenzione delle persone è finita per la maggior parte sulle auto elettriche. Di fatto, però, il trasporto marittimo sta facendo passi da gigante nei confronti della mobilità sostenibile. I lavori per il trasporto aereo procedono ancora a rilento, ma i segnali dati dal settore via mare fanno ben sperare per il futuro. Il metanolo verde può essere prodotto in due modi: partendo dall’idrogeno verde, oppure dalla biomassa convertita in gas.

Il metanolo sta guadagnando sempre più popolarità in ambito marittimo, bruciando in maniera più pulita rispetto al diesel marino e presentando una densità energetica elevata. Sono molteplici, dunque, i vantaggi che renderebbero il metanolo verde una soluzione perfetta per il futuro del trasporto via mare. Tra questi, occorre citare il fatto che, in caso di sversamento, il metanolo sarebbe capace di disperdersi in maniera molto rapida nell’ambiente e, inoltre, di decomporsi in sostanze inoffensive.